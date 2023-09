No será sencillo que el Zamora Enamora pueda sumar su primera victoria mañana en su visita a un Guadalajara recién descendido de Asobal que parte con una muy buena plantilla y con el respaldo moral que le dará el haber ganado en la primera jornada en la cancha del Agustinos Alicante tras un ajustadísimo partido que no se decidió con 27-28 hasta los instantes finales. El equipo pistacho afronta el primer desplazamiento de la temporada con la confianza del empate que amarró "in extremis" el pasado sábado ante el Antequera, pero también con la desilusión de la lesión de rodilla que sufrió Andrés y que requerirá de intervención quirúrgica, con lo que el central zamorano se perderá prácticamente toda la campaña, y obligará al club a reforzar este puesto de suma importancia en cualquier equipo. Conviene recordar que el otro central de que dispone el Zamora Enamora, Iago Costas, continúa lesionado y no podrá reaparecer todavía hoy (18.30 h.) en el polideportivo David Santamaría con arbitraje de Jorge Rodríguez y Alejandro Núñez.

Andrés Pérez deberá pasar por el quirofano tras confirmarse que sufre una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, una lesión que también sufrió hace un par de años en la otra pierna. "Estamos entrenando bien, venimos motivados después del punto que conseguimos sacar contra Antequera y con muchas ganas de afrontar el próximo partido. -señaló Diego Cadelo, jugador del BM Zamora-. Fue un empate que supo a victoria a todo el mundo porque luchamos mucho por conseguirlo y eso nos da motivación para seguir entrenando y para el trabajo que estamos haciendo". El jugador gallego también reconoció sobre la lesión de Andrés que "habrá que cambiar en Guadalajara porque no tenemos a Iago ni a Andrés, pero los compañeros que están congiendo el centro lo están haciendo muy bien, tienen calidad de sobra para estar ahí y seguro que nos van a ayudar mucho". Cadelo reconoce que se encuentra "muy contento en Zamora, los compañeros son muy buena gente y da gusto entrenar así", y respecto al Guadalajara recordó que "es un equipo recién descendido de Asobal y va a ser un partido muy duro. Pero hemos demostrado que sabemos luchar e iremos allí a sacar los dos puntos". En el cuadro manchego debutará el lituano Rolandas Bernatonis que ha llegado esta misma semana procedente del Benidorm, pero no podrá estar el extremo José Luis Román que ha sido operado hace unos días. Estos dos viejos conocidos de Plata ya se enfrentaron hace solo unas semanas en el Torneo de Aranda, aunque el equipo pistacho dio una imagen muy distinta a la que ofreció el pasado sábado.