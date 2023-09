El zamorano del Zamora Enamora Guille reconoció ayer que afronta el primer partido de Liga de mañana «con ganas de iniciar una nueva temporada, que ya son unas cuantas, y, como siempre, con ganas de darlo todo, de esforzarnos al máximo y de ganar». El zamorano reconoció asimismo ante los medios de comunicación que «la pretemporada ha sido durita para unos más que para otros, como es mi caso porque trabajo y por las mañanas no podían hacer muchas cosas. Pero la verdad es que los compañeros han dicho que han sufrido mucho pero ya tenemos ganas de intentar vencer en la jornada inaugural y olvidarnos del último partido de la pasada campaña».

«Queremos quitarnos la espinita de ese gol que no pudo ser y creo que es buen partido para empezar frente a un rival duro con un juego, muy movido, con muchos cruces, mucha movilidad ya lo vimos aquí», añadió Guille.

Respecto a la importante transformación que ha experimentado la plantilla respecto a años pasados, Guille añadió que «lo normal en la pretemporada otros años era ponerse a tono y empezar a funcionar. Pero ahora, aparte de ponerse a tono físicamente, pues hay que aprender qué hace cada uno, acostumbrarse al juego individual de cada uno y adaptar el juego en conjunto a cada jugador. Pues tendremos que hacer unas cosas u otras y eso es lo que estamos intentando ajustar sobre todo en defensa también porque cambia mucho».

Por su parte, Fran González, entrenador del Zamora Enamora

recordó que «hay mucha gente nueva, pero el plan es que esté bien la gente físicamente para el primer partido; que se conjunten lo máximo posible y, dentro de esa conjunción, pues sí que llegamos lo mejor posible», explicó el técnico asturiano.

Fran González no quiso calificar al grupo que dirige como una «plantilla de autor» y reconoció que también el Club ha intervenido: «Al final de temporada pasada, cuando hablamos de renovar, pues pedí algunas cosas porque la categoría demandaba más centímetros y kilos. Jugar sin zurdo el año pasado nos condicionaba muchísimo la primera línea y sí que ha hecho un esfuerzo el Club en buscar gente de esas características. No es una plantilla de autor porque ya se verá si va a funcionar o no, pero sí que trajimos lo que nos faltaba».

Fran González se muestra satisfecho con el cambio del sistema de competición que regresa a una única liga durante la temporada, olvidando las dos fases de años anteriores: «Yo prefiero este sistema porque ahora todos los puntos valen, juegues contra quien juegues. El año pasado iba a Burgos, por poner un ejemplo, que ya estaba metido arriba, y no valían para nada los puntos, ni para ellos ni para nosotros. Era una liga un poco descafeinada. Yo creo que ahora todos los equipos sabemos que los dos puntos valen juegues contra quién juegues y es mucho más bonito y más justo, la verdad» explicó el entrenador del Zamora Enamora. Respecto al rival de mañana (20.00 horas), Fran González aseguró que Antequera «nos va a poner las cosas complicadas porque ya llevan años juntos, tienen muchísima movilidad, tiene un juego de muchos cruces, muchas permutas, muchos cambios de puesto, y el juego es muy rápido, al que nos tendremos que acostumbrar en defensa cuanto antes y aprovechar nuestras oportunidades. Lo digo siempre, defender y defender, y más contra estos porque juegan muy bien».