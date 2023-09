Zamora, en busca de la gloria en el Campeonato de Europa de Jiu Jitsu brasileño

El técnico José Ignacio Gallego y sus dos pupilos, Adrián Prieto y David García, preparan con mimo el próximo gran reto del jiu-jitsu zamorano: dar la campanada en el Campeonato de Europa que se celebrará a mediados de octubre. Una cita a la que esperan acudir, además de cargados de ilusión, bien preparados tras duros meses de entrenamiento.

La gran baza zamorana para el torneo continental que tendrá lugar en Valencia es Adrián Prieto. No en vano, siguiendo los consejos de su entrenador, es el actual campeón de España de su categoría. Un logro que consiguió a base de tesón y al que espera dar continuidad ante los mejores luchadores ingleses, franceses, alemanes o portugueses.

La lista de rivales promete ser larga y de mucha calidad, por ello José Ignacio Gallego ha diseñado una preparación lo más completa posible tanto para Prieto como para David García, que al igual que su compañero se estrenará en este tipo de citas internacionales en categoría juvenil pese a estar iniciándose en el mundo del jiu-jitsu.

"Nos hubiera gustado contar con más tiempo pero el calendario es el que es. Así que hemos trabajado en verano en aspectos como la base física, con mucho cardio, y ahora entramos a un mes decisivo en el que nos centraremos más en el combate, con técnica y estrategia", afirma el preparador.

Posible regreso al tatami del subcampeón mundial

Gallego espera "rodar y trabajar posiciones y repeticiones" a lo largo de este mes de septiembre para "afinar", poniendo el foco en la intensidad y calidad de los entrenamientos más que en su volumen. Un plan que también él mismo está siguiendo, ya que medita también tomar parte en competición.

"Adrián y David, con su incesante trabajo y compromiso, me han impulsado a ello. Si me respetan las lesiones este mes, me apuntaré ya que es una "espinita clavada" que tengo", afirma, comentando: "desde 2018, cuando logré el subcampeonato del mundo, no peleo. Pero, la verdad, nunca tomé parte en un Campeonato de Europa y me hace ilusión intentarlo junto a estos dos jóvenes".