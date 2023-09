Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora, declaró durante la presentación de las nuevas camisetas para la temporada 2023-2024 que dichas equipaciones lucirán un logotipo que no deberían portar, el perteneciente al programa "Castilla y León Nos Impulsa" de la Junta de Castilla y León. Un proyecto del que la entidad zamorana se ha quedado fuera por consideración unilateral del ente regional, situación que no ha gustado al club tanto por la decisión como por las formas en su ejecución.

Un seis por ciento del presupuesto

"En las camisetas se porta a la Junta de Castilla y León y el logotipo de uno de sus programas", comentó el presidente tras nombrar a los diferentes patrocinadores y colaboradores que lucirán sobre la indumentaria pistacho, pasando a relatar: "el año pasado entramos en un programa denominado "Castilla y León Nos Impulsa" que nos parecía una gran apuesta y en el que éramos el único club de la provincia de Zamora. Una apuesta firme y decidia por el deporte, como debe ser, pero pese a cumplir con el programa y justificar todas las partidas y nuestra participación en cada acto, tras asegurarnos que el programa iba continuar esta campaña, nos han dejado fuera".

Una decisión, tomada desde el ente regional cuyas consecuencias para el club han sido importantes, según relataba Iñaki Gómez, quien detalló que el club trabajó este verano sin conocimiento de su salida del programa. "Cuando estábamos preparando toda la campaña hemos contactado con ellos (la Junta) en repetidas ocasiones y, sin recibir información de lo contrario, hemos preparado tanto equipaciones como soportes y elementos publicitarios pero, con todo en marcha, también la rotulación del autobús o del Ángel Nieto, de forma unilateral se nos comunicó el 1 de agosto, en respuesta a una llamada nuestra, que estábamos fuera del programa". Un duro golpe a la estabilidad del Balonmano Zamora pues, como señaló su presidente, "a estas alturas, con el presupuesto aprobado en asamblea, esa partida supone para la entidad un 6% de los ingresos programados para el curso".

Buscando una solución

Gómez indicó que, desde entonces, intentó "contactar con el gabinete de presidencia hace 22 días y no tuve respuesta". "He hablado, por supuesto, con la delegada territorial y otras personas para buscar una solución que no nos haga tanto daño y porque creemos que la apuesta por el deporte tiene que ser firme, pero todo sigue igual. Hoy he pedido una reunión con Alfonso Fernández Mañueco para encontrar respuesta a este problema", relató el zamorano.

El presidente del Balonmano Zamora no dudó en señalar que, lo que más ha dolido, es no poder trabajar acorde a la realidad que iban a encontrarse en el club a principio de temporada, afirmando: "entendemos que podemos quedarnos fuera del programa, obviamente la situación no ha cambiado. Sería una pena porque éramos el único club de la provincia, pero podemos entenderlo. Podemos quedarnos fuera pero no el 1 de agosto."

Partidas más pequeñas y mayor diferencia con los rivales

Por otra parte, Iñaki Gómez también aprovechó la ocasión para recordar que el Balonmano Zamora ha visto menguar su subvención dentro de otros programas de la Junta de Castilla y León y que, esas reducciones, agrandan mucho más una importante desigualdad que arrastran respecto a rivales directos en comparación con las cuantías que se destinan en otras regiones a potenciar el deporte.

"Recientemente ha salido la relación de las subvenciones del Programa Cantera y, entendemos, que por razones presupuestarias se nos ha reducido un 20% esa subvención cuando peleamos contra equipos y clubes de otras comunidades autónomas nos vemos en inferioridad. En la última temporada de Asobal, por ejemplo, BM Guadalajara y Cuenca recibían cerca de 200.000 euros cada club de la Junta de Castilla-La Mancha y, nosotros, en aquella ocasión andábamos por entorno a los 5.000 euros", afirmó.