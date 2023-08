El estruendoso silencio mantenido por los jugadores de fútbol profesional masculino se rompió solo unas horas antes de celebrarse una asamblea en la que todo apuntaba a que Rubiales iba a dimitir. De hecho, así lo confesó uno de sus cargos cercanos, Rafael del Amo, vicepresidente y presidente de la Federación Navarra de Fútbol, quien tras la junta cesó de su posición en el Comité Nacional de Fútbol Femenino.

Más rápidas han sido las reacciones nada más conocerse la decisión de Rubiales de aferrarse al cargo. El más claro, tanto en sus palabras como en su decisión, ha sido Borja Iglesias, delantero del Betis, internacional con la selección española en dos ocasiones. "Me siento triste y decepcionado. Como futbolista y como persona, no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", aseguró.

Bellerín: "El machismo no debería tener sitio"

Ya lo había dicho tras el último entrenamiento con el conjunto bético previo a la jornada de LaLiga, pero se reafirmó: "Es lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera". Finalmente, anunció que no volverá a la selección, en caso de que tuviera la oportunidad de hacerlo: "Hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes". Tanto él como su compañero de equipo Héctor Bellerín son dos futbolistas comprometidos, que nunca rehuyen dar su testimonio ante cuestiones sociales.

"Es de auténtica verguenza lo que está pasando. De representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune. El fútbol es una herramienta social para avanzar y progresar, el machismo no debería tener sitio dentro de este sistema", aseguró Bellerín.

Casillas: "Tendríamos que estar hablando del título"

Otros jugadores con pasado y presente en la selección tampoco se mantuvieron callados. David De Gea, internacional con la selección española en 45 ocasiones, dijo que le "sangraban los oídos" tras escuchar el discurso de Luis Rubiales, cargado de machismo y en un tono de clara autoafirmación, donde buscó el apoyo del auditorio que le aplaudió.

Tampoco obvió la situación Iker Casillas, que ya al poco de producirse la polémica en la final del Mundial del domingo, puso un mensaje preguntándose si ya había dimitido alguien, en clara alusión a Luis Rubiales. Este viernres, el que fuera durante un breve tiempo alterantiva a Rubiales en 2020 para la presidenta de la RFEF, puso: "¡Tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… Vergüenza ajena".

Sergi Roberto: "¡Estamos con vosotras!"

Tras la asamblea, a cuentagotas, los equipos del fútbol profesional se fueron pronunciando sobre lo sucedido. "El FC Barcelona quiere dejar claro que considera impropia y desafortunada la actuación del presidente de la RFEF durante la celebración del Mundial. Después de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, parece que las explicaciones que ha dado el presidente de la Federación han resultado suficientes para los miembros de la Asamblea. Sin embargo, queire dejar claro que considera impropia y desafortunada la actuación", explicó la entidad barcelonista en un comunicado ambiguo.

El capitán de la entidad, Sergi Roberto, se puso del lado de sus compañeras de la selección femenina. "Estamos con vosotras", manifestó, citando el tuit de Alexia Putellas, en el que la Balón del Oro dijo: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera". Una reacción que ha sido punta de lanza para el resto de compañeras de la selección.

Luis Enrique le da "un sobresaliente" a la gestión de Rubiales

Al mismo tiempo que Luis Rubiales comparecía en la sede de la RFEF, Luis Enrique, exseleccinador español y técnico del PSG, era interpelado por lo sucedido con su 'exjefe'. El asturiano le dio "un sobresaliente" a la gestión de su antiguo superior jerárquico y evitó valorar su negativa a dimitir. "Si tengo que hablar basado en mi experiencia, en lo que he vivido, porque he estado muchos años en la Federación, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional (...) Ahí están los números que lo avalan, las asambleas, las ayudas al fútbol modesto, diría una labor sobresaliente", argumentó, evitando condenar nada de lo sucedido.