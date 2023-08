El FS Ciudad de Toro ya está listo. El nuevo club presidido por Justy Fernández ya tiene todos los mimbres para arrancar la competición y empezar a dar pasos en su consolidación.

La Diputación de Zamora ha sido el escenario de su punto de partida con una primera presentación en la que el máximo responsable de la entidad, Justy Fernández, ha explicado que todo el proyecto surgió en una conversación "entre amigos" viendo" que en Toro faltaba un equipo de fútbol sala, pero hay mucha afición por este deporte" y ahora, meses después, es una realidad que dará nuevas opciones a los jóvenes toresanos, tanto de la villa como de la comarca.

Con Dino Jorge como vicepresidente y hermanados con la ONG "Compartimos Contigo" de la que es responsable en Zamora Carmen Ferreras, el club tendrá su puesta de largo el próximo viernes 1 de septiembre en el teatro LaTorre de Toro. Allí se contará con la presencia de dos periodistas deportivos muy populares como son Josep Pedrerol y Jesús Álvarez, que charlarán y confrontarán sus opiniones sobre el panorama futbolístico actual. El aforo es de 270 localidades y las entradas de carácter gratuito para aquellos que quieran asistir. Posteriormente, y detrás del Ayuntamiento se celebrará la presentación de jugadores y se ofrecerá un vino español. Al día siguiente, Pedrerol y Álvarez disfrutarán de una visita por Toro.

Sin metas concretas

En lo puramente deportivo, el club de reciente creación se centrará en esta primera temporada en la Escuela, dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años, y en el primer equipo, que militará en la Regional de Aficionados de Futsal.

Sobre los objetivos, Justy Fernández (máximo responsable del extinto FS Zamora con el que llegó a lo más alto) aseguró que no se ponen metas, pero tampoco renuncian a nada. Lo que sí tiene claro es que no quiere repetir errores del pasado, y se ha rodeado de "gente tranquila y serena" que no le permitan tomar decisiones "en caliente" que puedan ser perjudiciales a largo plazo.

Apartado solidario

Además, y dada la estrecha relación con "Compartimos Contigo" un 10% de la recaudación de abonos, ropa y lotería se destinará a las familias más necesitadas de Toro, recordando que esta asociación ya ha abierto una sucursal en la localidad para ayudar en todo lo que esté en su mano.