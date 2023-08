Jaël Bestué es una de esas deportistas que no deja indiferente a nadie. Dotada de unas condiciones físicas extraordinarias y con una frescura y una naturalidad que conquistan a cualquiera, la catalana ha realizado la segunda mejor carrera de su vida en 200 metros este miércoles (22.58) para colarse por la puerta grande de los puestos en las semifinales que se disputarán este jueves y lo hizo en medio de un asfixiante calor que va a marcar con fuerza los días que restan.

La azulgrana fue la única nota positiva de una gris mañana en los Mundiales de Atletismo de Budapest en la que han caído las ochocentistas Lorea Ibarzabal, Daniela García y Lorena Martín más la decepcionante actuación de otro catalán como Jaime Guerra con unos tristes 7,35 y dos nulos en la clasificación de salto de longitud.

Y ojo, porque al griego Miltiadis Tentoglou (8,25) le ha salido un rival peligrosísimo en la figura del jamaicano Wayne Pinnock con los 8,54 de su primer salto que lo sitúan líder del año. Con una mejor marca de 8,14 realizada este mismo verano, Guerra debutó con un nulo, saltó 7,35 y volvió a pisar dentro de la línea en el tercero. Le habría valido con saltar 8,01 para estar en la final.

Volviendo a la alegría del miércoles, Bestué partía con la cuarta mejor marca del año en la serie que abrió los 200 (22.54), pero desde el primer momento se mostró decidida a no esperar a la repesca y corrió fresca y al mismo tiempo agresiva. Tanto, que consiguió el pase como tercera 'rapeando' hasta realizar 22.58, a solo cuatro centésimas de su récord personal y a 20 del récord nacional que posee desde 1990 la hispanoestadounidense Sandra Myers. Y es que fue esa música la que colaboró a que saliese enchufadísima.

Lo de las semifinales ya será otro cantar con siete atletas que han bajado este año de 22.15 con mención especial para la campeona del hectómetro Sha'Carri Richardson (21.94), para la también estadounidense Gabby Thomas (21.60), para la jamaicana Shericka Jackson (21.71) y para la sorprendente Julien Alfred, de Islas Vírgenes (21.91).

Jaël Bestué es una enamorada de la música que completó la formación primaria para convertirse en saxofonista e incluso ha exhibido sus dotes en pequeñas celebraciones sobre todo familiares. Y así se aísla antes de competir. "Tengo varias listas, depende del 'mood' (ánimo) que tenga cada día. Hoy he empezado tranquilita en el bus y después me he ido activando con un poco de rap antes de salir", confesó a la prensa española en la zona mixta.

"Mis sensaciones han sido buenísimas después de que en las semifinales de 100 no di mi mejor versión. No me he crispado, he hecho una buena carrera y es uno de mis mejores registros de siempre, así que estoy muy contenta. El 100 depende de más cosas, de hacer una buena salida y hay más tensión. Y en el '2' me siento con mucho más margen, también corro mucho de lanzado y creo que hay margen de mejora. Lo que salga ya veremos", prosiguió la blaugrana.

Y también habló sobre las temperaturas y la sensación de sofoco que reina en el National Athletics Centre de Budapest. "El calor afecta mucho. Nos llaman a cámara media hora antes, así que tenemos que empezar casi dos horas antes de competir y tenemos que ir hidratándonos. En el primer 100 lo noté muchísimo, pero hoy no tanto. En cuanto a la carrera, he mirado los tiempos para ver cómo podía obtener la Q grande. Era la cuarta y pensaba en pasar por tiempos, pero mira...", añadió Bestué.