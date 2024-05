"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

El pasado miércoles 15 de mayo, el duelo entre Óscar Díaz y Moisés Laguardia llegó a su fin. Tras 157 enfrentamientos entre ambos, el formato repartió su bote de 1.816.000 euros a Óscar, el quinto más grande de la historia del programa.

Mientras el madrileño derrochaba alegría, el riojano había sido eliminado del programa. Ahora, Moisés ha hablado con 'Espejo público' y se ha sincerado sobre cómo vivió el momento: "Es un escenario que podía ocurrir, estaba preparado para ello. La primera reacción fue aplaudirle, alegrarme por él, por la empatía que desarrollamos los concursantes por las horas de estudio que hay detrás".

El exconcursante ha explicado que aunque se alegrara por Óscar, también sintió cierta melancolía: "Luego es cierto que piensas que eso significa que te vas también, y es una pena porque has invertido mucho tiempo en ello y ahora todo se esfuma, ya no solo el premio, sino la rutina, el estar con todo el equipo...".

El programa le ha puesto las nueve veces que se ha quedado a un solo acierto del bote, y ha asegurado que no se acuerda de la respuesta correcta de todas: "Os confieso que si ahora mismo me preguntan muchas de esas nueve, las fallaría de nuevo".

Tras el recorrido de Laguardia en varios concursos, desde Antena 3 le han preguntado si se apuntaría a otro: "No voy de ir de concurso en concurso. Si analizáis mi historial, en los últimos 10 años yo solo he participado en 'Pasapalabra'. Yo solo voy a los que me gustan (...) Ahora descansaré, evidentemente, y si en algún futuro me llaman para algún especial estaré encantado de ir porque me encanta el formato".