"De primeras me pareció una broma, pero es un proyecto muy ilusionante". Sergio García afronta una nueva etapa en su carrera. A sus 35 años el futbolista ha decidido volver a casa. Para ello, se ha enrolado en las filas del Noname FC, un revolucionario proyecto que pone a los aficionados en el centro de todo. Sus seguidores podrán escoger desde el diseño del escudo hasta los entrenadores. Y Sergio García es la primera cara visible de este club. "Es un club nuevo de Zamora. Unos chicos de aquí que tenían un sueño, tener su propio club, y se han lanzado a la piscina", explica García. El zamorano, que participará también como asesor de futuro, ha abandonado la Segunda Federación para enrolarse en el Noname FC, al considerarlo "un proyecto de futuro". "Ahora mismo, en Segunda Federación, salir de casa casi te cuesta dinero, por lo que decidí apostar por eso", señala. Eso sí, cuando recibió la oferta reconoce que "le chocó mucho". "Me pareció una broma. Luego, hablando con ellos, me explicaron que la intención es crecer rápido para llegar lo antes posible a Tercera Federación", afirma el extremo, que cree que los mimbres para ello son buenos. "Las personas que están detrás lo pueden hacer posible. Además, hay medios detrás", asegura.

Aunque el club ha nacido en Zamora, el Noname FC no se quiere atar a ninguna ciudad ni comunidad autónoma. "En Castilla y León es una de las comunidades donde es más fácil llegar a Tercera Federación, porque solo hay dos categorías por debajo. Por eso hemos empezado aquí", revela García, que comenta que su nuevo club "quiere estar en toda España". "Dependiendo de donde tengan más masa social iremos a donde sea. Si el club puede recibir ayudas en Madrid, por ejemplo, se irá a Madrid, porque es donde sale más rentable", confiesa el exblanquiazul, muy motivado por el reto que tiene por delante. El proyecto del Noname FC es a largo plazo, que explica García, y hasta no verse en el fútbol semiprofesional no se quieren poner grandes retos de futuro. "A partir de llegar a Tercera iremos viendo. Queremos estar ahí en tres o cuatro años como mucho", indica. Ahora tiene que crear una plantilla desde cero, aunque el fichaje de García ha sido un gran impulso. "Soy como la cara visible. La gente de primeras no se lo tomaba en serio, pero al ver mi cara relacionada con el club han visto que vamos en serio", comenta el extremo, que ahora, junto a los dueños, buscan hacerse con "jugadores con proyección de la ciudad" para dar los primeros pasos del proyecto. El fútbol al final consiste en tener a alguien detrás que se lo pueda permitir. Lo más importante es empezar de cero. Hay gente que compra un club y se da cuenta que el equipo tiene deudas, vicios por detrás o problemas que, empezando de cero, no te surgen. Claro que podría pasar que esta experiencia se repitiese en otras partes de España, y ojalá pase", desea el futbolista, que se encuentra más que preparado para liderar uno de los proyectos más ilusionantes de su carrera, un equipo de todo el mundo. El club sin nombre anunció ayer un nuevo fichaje para la Liga Provincial de Zamora, Ivan Crespo, central y lateral izquierdo "con buena salida de balón y contundencia", que ha defendido los colores del UD San Lorenzo CD, CD Villaralbo, Zamora CF y Moraleja CF.