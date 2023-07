Kevin Buckingham, ala pivot formado en la Universidad de Southern Oklahoma, se convierte en el primer fichaje del Zamora Enamora tras las renovaciones de Jacob Round y Souley Traoré.

Un ala-pivot versátil e inteligente tanto en defensa como en ataque, y con buena mano desde la larga y media distancia. Kevin (1997) posee 3 años de experiencia en ligas FEB, tras 3 años en Juaristi ISB. En su primera temporada logró el ascenso a LEB Oro, siendo una de las figuras destacadas del proyecto Azpeitiarra.

Tras el ascenso a LEB Oro, se ha mantenido 2 temporadas más en la categoría dorada. Esta última temporada en casi 20 minutos por partido consiguió 7.5 puntos y más de 3 rebotes por partido. Su mejor temporada fue la del ascenso con Iraurgi, en la 2020/21, donde disputó un total de 29 partidos, incluyendo el Play Off con 14.1 puntos, 4 rebotes y 13.5 de valoración media por encuentro.

Con este fichaje, por el momento la plantilla zamorano queda conformada por Jacob Round, Souley Traoré y el propio Kevin Buckingham. No obstante, el club continúa estudiando el mercado y trabajando para la incorporación de nuevos jugadores, no sólo en el LEB Plata, si no también en el Primera Nacional que disputará por primera vez esta temporada.