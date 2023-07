Movilla afronta el reto de volver a ascender al Zamora

El Zamora CF ha decidido recuperar a David Movilla, el entrenador que llevó al equipo rojiblanco a la Primera RFEF desde Tercera División. Un técnico obsesionado con la táctica que acostumbra a transmitir sus principios a muchos otros entrenadores a través de clinics y conferencias, con un vagage teórico que ahora intentará poner en práctica de nuevo con el Zamora, algo más de año y medio después de que Víctor Aldama decidiese cesarle por malos resultados para situar en su puesto al coruñés Yago Iglesias quien, a su vez, le ha dejado el puesto libre hace solo unos días.

El presidente Aldama decidió dar un golpe de timón a su gestión con el cese de César Villafañe como director deportivo dejándo en su puesto a Aarón Riesco, otro técnico bien conocido por Movilla pues fue en su época cuando ocupó el puesto de director de la cantera rojiblanca. Este será el nuevo tandem que marcará la línea deportiva en un Zamora mucho más modesto en lo económico y que necesita recobrar la ilusión por volver a Primera RFEF.

David Movilla conoce ya bien la casa e incluso, gran parte de su filosofía ha sido la que ha perdurado durante la estancia de Yago Iglesias en Zamora, una filosofía basada en la trascendencia de la unión dentro de la plantilla, impuesta a veces de forma muy cuestionable, la filosofía del "Ubuntu" que valora casi más el trabajo fuera del campo que en las directrices de juego sobre el césped.

Movilla no renunciará a su amplio repertorio de recursos tácticos que alternaba durante su estancia en el Zamora CF dependiendo de las circunstancias del partido e incluso de las características del rival, un sistema férreo que no todos los jugadores son capaces de asumir y que supone un importante añadido de presión sicológica que se mantiene tambien después del entrenamiento, con numerosas actividades de convivencia buscando que el equipo funcione como un bloque por encima de las características individuales de cada jugador. "Focalizarse en el rendimiento y no en el resultado" es uno de los planteamientos fijos del técnico de Barakaldo.

Pero el Zamora de 2023 dista mucho de aquel que Movilla dirigió de 2018 a 2021, una plantilla con un gran respaldo económico en la que no se regatearon nunca gastos y medios. Los tiempos han cambiado y Víctor de Aldama ha anunciado que tendrá que apretarse el cinturón después de una campaña en la que comenzaron a producirse retrasos en los pagos a jugadores y empleados, y deudas contraidas con los organismos públicos: Seguridad Social y Hacienda.

Por el momento, poco se conoce sobre los planes del Club en este periodo de confección de la plantilla. Todo apunta a que la desbandada va a ser casi general y son ya varios los jugadores que han anunciado que no seguirán, pero también se da por hecho el regreso de efectivos de la etapa anterior de Movilla.

En este trabajo, parece evidente que será el entrenador el que lleve la dirección de la política de fichajes, dada la escasa experiencia del nuevo director deportivo.

David Movilla Madrid (Barakaldo, 1980) comenzó a entrenar en 1999 al equipo Cadete del Romo CF. Tras dos años allí, pasó a dirigir al Cadete del Peña Athletic de Santurtzi, con el que logró un ascenso a la Liga Vasca. Dirigió también al Juvenil B del Arenas Club, ascendiéndolo igualmente a Liga Vasca. Tras un breve paso por el Juvenil A, pasó a hacerse cargo del primer equipo del Arenas Club, entonces en puestos de descenso en Tercera División, logrando la salvación al término de la campaña.

En 2006 ficha por la SD Leioa, entonces en categoría Regional, logrando ascenderlo a Segunda División B. En 2015, tras 9 temporadas en el club, ficha por el Barakaldo CF, rozando en su primera temporada el ascenso a Segunda División A tras disputar el play-off. En 2018 ficha por el Zamora CF, logrando un año después un nuevo ascenso, de Tercera División a Segunda División B. Con el Zamora CF también disputaría un play-off de ascenso a Segunda División A.

Tras su etapa en el Zamora, David Movilla regresó a su tierra para entrenar al Real Unión de Irún donde sustituyó al comienzo de la pasada temporada a Aitor Zulaika y estuvo hasta el pasado mes de marzo cuando el equipo ocupaba el puesto décimo sexto del Grupo 2 de Primera Federación. Movilla dirigió en Irún un total de 14 partidos (13 de liga y uno de Copa del Rey), con un balance de 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas, con 11 goles a favor y 17 en contra.

Por otra parte, ayer mismo se hizo público que el portero Julio Iricíbar no continuará en el equipo rojiblanco pese a la buena impresión que causó en la pasada campaña en la que estuvo lesionado durante más de tres meses. El meta vallisoletano de 29 años, acumula experiencia en UCAM, Izarra, Calahorra y Zamora, con más de 250 partidos en Segunda B. Jugó 35 partidos en Primera RFEF y defendió la portería del Zamora CF en el play off de ascenso, recién recuperado de su larga lesión.

Por otra parte, los que fueran jugadores del Zamora CF a las órdenes de Movilla, Jon Rojo y Mario Losada anunciaron ayer su renovación con el Unionistas que milita en Primera RFEF.