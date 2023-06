Las jugadoras de Pádel Duero cerraron la temporada a lo grande en las instalaciones del Club Raqueta de Valladolid, escenario en el que tuvo lugar la fase final de la Liga por equipos PadelCyL, cita a la que acuden los cuatro mejores equipos de cada categoría, entre ellos dos equipos de Pádel Duero: el Caja Rural de Zamora y el Ternera de Aliste. Dos conjuntos, de Primera femenina y en Segunda femenina, que terminaron la temporada con grandes resultados.

El Caja Rural de Zamora, primer equipo de Pádel Duero, es todo un habitual en la Final Four de su categoría. Una experiencia que trató de poner en práctica en semifinales ante el rival más duro posible, el Club Tenis Ponferrada, campeón en 2022. Las bercianas no se dejaron nada en casa y acudieron con sus mejores jugadoras como Alejandra Alonso, actual jugadora World Pádel Tour, o Inés Muñoz entre otras grandes palas autonómicas. Un potencial al que plantó cara en todo momento el Caja Rural de Zamora pero que, finalmente, acabó inclinando la balanza en favor del equipo leonés que se impuso por un claro 3-0 tras las derrotas de Eliana Alonso y Carmen Villar (0-6, 0-6), Merce Santos y Nuria Tomé (6-2 3-6 3-6), y Yoli Sánchez y Olga Velázquez (2-6 2-6). Un resultado amargo pero que no empaña la gran campaña zamorana que, de haber tenido más suerte en el sorteo, quizá hubiera acabado en el último partido de la competición.

Aun así, el Caja Rural de Zamora no acabó en semifinales su lucha. El domingo se enfrentó por el tercer puesto contra Cubillos del Sil y, en ese duelo, pudo resarcirse de la derrota en semifinales al ganar por 2-1, coronándose tercer mejor equipo de Castilla y León. La eliminatoria estuvo muy igualada y fue en el tercer set del último partido cuando el equipo zamorano consiguió alzarse con la victoria. Los resultados fueron Eliana Alonso y Elena Ferreira (6-2, 6-3), Merce Santos y Nuria Tomé (3-6, 6-7) y Yoli Sánchez y Ana De Paula (5-7, 7-6, 6-1).

Ternera de Aliste luchó hasta el final

La buena actuación zamorana se extendió también a Segunda femenina, categoría en la que Ternera de Aliste peleaba por el título regional. Las zamoranas se cruzaron en semifinales con el Pádel Factory de Segovia, uno de los rivales más duros de la liga, que cortó sus aspiraciones. Las jugadoras de Pádel Duero no pudieron hacer frente al equipo segoviano, a la postre campeón autonómico, y cayeron por 3-0 pese al esfuerzo de Sara de Anta y Lurdes Alvaredo (6-4, 3-6, 1-6), Lina Giraldo y María Blanco (0-6, 0-6) y Marian Botella y Susana Serrano (3-6, 2-6).

En la lucha por el tercer y cuarto puesto se volvía a enfrentar por cuarta vez en este curso al equipo vallisoletano H2O Bunker. En esta ocasión, la eliminatoria estuvo muy igualada hasta el final con dos partidos al tercer set, pero finalmente el equipo de Pádel Duero cayó por 2-1 con derrota de Lurdes Alvaredo y Lina Giraldo (0-6, 1-6), victoria de Amaya Gutiérrez y Silvia Sánchez (5-7, 6-0, 6-0), y derrota de Marian Botella y María Blanco (3-6, 7-5, 2-6).

Con estos resultados cerró Club Pádel Duero la campaña en la Liga por Equipos de Castilla y León, donde demostró estar una vez más entre los mejores clubes llegando por partida doble a la fase final en un torneo que reúne a casi cien jugadoras cada temporada.