El Caja Rural de Zamora y el Ternera de Aliste, ambos equipos del Club Pádel Duero, estarán presentes en la Final Four de la Liga por Equipos de Pádel de Castilla y León. Cita en la que estarán en juego los títulos regionales de las diferentes categorías de esta competición que se resolverá en Valladolid durante el próximo fin de semana.

Ambos conjuntos accedieron a la ronda decisiva tras superar el pasado fin de semana dos duros compromisos. Encuentros en los que se observó el gran nivel que tiene el pádel femenino local.

El Caja Rural de Zamora, que finalizó la liga regular en segunda posición del grupo A recibía en casa al tercer clasificado del grupo B, Tu Visión Club de Pádel Ponferrada. Un exigente adversario al que superó por 3-0, demostrando ser uno de los grandes aspirantes al cetro regional en la categoría reina de la competición.

Por su parte, en Segunda División, el Ternera de Aliste remató su espectacular segunda vuelta de campeonato con una derrota previos a la Final Four. Un resultado adverso en Valladolid que, sin embargo, no impedirá a las zamoranas estar en la lucha por el título pues el 2-1 no evitó que fuera el equipo con mayor puntuación de la liga regular de entre los clasificados para los cruces, ocupando así la última plaza de la futura cita en Valladolid.

Morales Activa Pádel, a muy poco de un doble ascenso

La competición pues, pondrá su punto y final este fin de semana, aunque otros equipos se han despedido antes. Conjuntos como los del Club Morales Activa, que despidieron la temporada con dos últimos e importantes partidos, duelos que no pudo evitar saldar con derrota.

El Repostar se desplazó el pasado fin de semana a Ponferrada para enfrentarse al equipo berciano del Cacabelos Pádel Club, buscando el ascenso a Tercera Categoría y un puesto en la Final Four, pero cayó por un contundente 3-0 pese a la igualdad en pista.

También saldó con derrota su último compromiso el Harina Tradicional Zamorana que se despidió de la competición cayendo por 2-1 en Segovia frente al Pádel Zone, contra el que batalló de tú a tú y frente al que bien pudo conseguir tanto el ascenso como su plaza en la gran cita de Valladolid. Un cierre amargo que no empaña la gran temporada de este equipo y del Club Morales Activa en la liga.