El Balonmano Zamora Enamora vuelve a la carga tras una semana de descanso que ha venido bien las filas pistacho puesto que ha permitido a los jugadores desconectar y recargar pilas. Hoy el equipo tiene una importante cita en casa, ante su público, frente al Ibiza (Ángel Nieto, 20.00 horas), plantel que ahora mismo es segundo en la clasificación por la permanencia, pero al que los "Guerreros de Viriato" quieren frenar en seco.

Ganar sería dar un paso casi imprescindible para un equipo que ahora mismo está a tres puntos de la salvación y que no depende de sí mismo para lograr los objetivos. El entrenador de los zamoranos admitió que a su equipo sí es cierto que a veces le puede faltar algo de "alegría" en su juego, algo que él sí les pide desde el banquillo, pero también recordó que "estamos en una fase de descenso y no es lo mismo que en una fase por ascender". No obstante, añadió el responsable, "no creo que sea un equipo triste".

Tras superar el varapalo del último compromiso en Alicante, y estos días de descanso, el BMZ afronta estas cuatro finales convencidos de poderlas sacar adelante. Una de las claves de este encuentro será el hecho de jugar en casa, donde el equipo se ha mostrado mucho más fuerte. Por ello, tanto desde el club como desde la plantilla y el cuerpo técnico animan a todos los seguidores y aficionados a que se acerquen esta tarde-noche al pabellón, y es que su ayuda será vital ante los ibicencos. "Que vengan y nos empujen porque nos viene un lobo con piel de cordero. Es verdad que Ibiza no tiene unos grandes nombres, pero tiene un equipo muy completo y así lo dice la clasificación. Hay que hacerse fuertes en casa y cuanta más gente venga, mucho mejor".

Fran González recordó que en la ida cometieron muchos errores que les pasaron factura y "nos matan porque tuvimos balón para empatar el partido. Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos de irnos en el marcador", añadió el técnico quien cree que también ante Alicante regalaron muchas cosas en el tramo final. "Cada vez que regalamos, nos cuesta el partido", concluyó el asturiano. Para este encuentro, y salto sorpresa o cambio, Fran González tiene a todos sus jugadores disponibles.