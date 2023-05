El portero del Zamora CF David Mach se mostró satisfecho con la semana de desconexión que ha tenido el equipo después de una racha de seis partidos de la segunda fase de la Liga. Ahora serán cuatro más hasta que finalice la temporada: «Yo creo que nos ha venido muy bien el parón, sobre todo mentalmente y también físicamente pues obviamente hay cargas y otros problemas». El guardameta pistacho no es consciente de que el Zamora Enamora atraviese una etapa con escaso optimismo en sus filas coincidiendo con esta fase por la permanencia: «Puede notarse viniendo de perder fuera contra Alicante que es un rival directo y el partido se nos va. Obviamente las sensaciones no son las mejores, pero creo que estamos compitiendo bien y ojalá hubiéramos competido así todo el año. Se está entrenando muy bien y es que estamos haciendo un buen trabajo y también creo que estamos bien a nivel de ánimos. De todas formas, esperemos que esa sensación en esta semana tras perderen Alicante, nos la quitemos de encima». Mach, pese a todo, cree que el de Alicante «fue un buen partido. Sí que es verdad que hubo un poco de caraja en la primera parte y al principio de la segunda. Tenemos que quitarnos un poco esos inicios tan malos. Hay que mantener el nivel defensivo que estamos llevando en los últimos partidos porque creo que defensivamente estamos muy bien. Luego aprovechar, a partir de un buen nivel defensivo, el juego rápido que también nos gusta». Mach comparte tiempo de actuación con el otro guardameta del equipo, Víctor Doval, y reconoce que «stamos los dos bien. Yo me siento cómodo cuando está él jugando estando en el banquillo, y creo que viceversa también cuando estoy jugando. Fran está decidiendo muy bien en qué momento debe estar cada uno.

Por su parte, Fran González explicó ayer en rueda de prensa que «a veces sí que nos falta un poco de alegría en el juego, que es lo que les pido, que jueguen con alegría, que sepan disfrutar, pero también es cierto que estamos en una fase de descenso y es nota en el carácter. No es lo mismo disfrutar en una fase descenso que en una de ascenso. No considero tampoco que sea un equipo triste, yo lo veo bastante bien» y no dudó en pedir que «venga mucha gente, tenemos que intentar llenar al pabellón, que nos empujen los aficionados desde la grada».