El Balonmano Zamora desperdicia una gran ocasión en Alicante

El Balonmano Zamora Enamora tenía una excelente ocasión de dar un paso de gigante hacía la permanencia ganando a su mas inmediato predecesor en la tabla, del que le separaba solo un punto antes del encuentro de ayer, pero no pudo conseguirlo. En un partido tremendamente igualado, los zamoranos consiguieron aguantar los envites locales durante muchísimos minutos, y llegar a disponer de dos goles de renta al final de la primera mitad (máxima ventaja hasta el momento), pero en la segunda parte el cambio de táctica de los locales les dejó completamente fuera de juego, permitiendo a Eón Horneo Alicante abrir una brecha de cuatro goles a falta de 12 minutos para el final que acabó siendo decisiva.

Un inicio igualado

Llegaban los de Fran González a Alicante con la moral alta tras imponerse en la última jornada al líder del grupo. Una moral alta que podía resultar vital para que Zamora Enamora lograse un triunfo vital para seguir soñando con la permanencia. Pero Eon Horneo Alicante, con un punto de ventaja sobre los zamoranos en la tabla, no estaba dispuesto a dar aire a su rival y salió a por todas. Los zamoranos trataban de imponer su ley en defensa en un encuentro marcado por la tensión y los nervios con muchos fallos por parte de ambos equipos y una gran igualdad. Las idas y venidas eran una constante y la igualdad absoluta. Ni siquiera la tempranera exclusión de Cristian Moll en las filas locales permitía a los zamoranos marcar distancias ante un rival que se cerró bien en defensa y no le dio opciones (3-3, minuto 6).

Eso sí, a partir del minuto 5 era el conjunto de González el que una y otra vez conseguía adelantarse en el electrónico, aunque los locales neutralizaban sus rentas mínimas en seguida. Se estaba empleando a fondo la defensa de los alicantinos, que en el minuto 11 sufrían una segunda exclusión. Pero tampoco en esta ocasión conseguía el equipo castellano leonés sacar partido de sus superioridad numérica y el marcador continuaba igualado (7-7, minuto 13).

Arreón pistacho para cerrar la primera mitad

La tensión era máxima, y aunque Eon Horneo Alicante trataba de maniatar el ataque de los zamoranos empleándose a fondo en defensa, los de Fran González conseguían mantenerse a flote. Zamora Enamora contrarrestaba el juego local a base de mover y mover el balón hasta conseguir abrir huecos y su paciencia y buen hacer, junto al acierto de Anderson Silva, le permitía mantenerse a flote, aunque seguía sin aprovechar sus superioridades y los locales cada vez se mostraban más cómodos en la pista y suyas eran ahora las rentas mínimas que aparecían y desaparecían en el marcador.

El técnico zamorano no acababa de verlo claro y mandaba a los suyos un cambio de defensa para tratar de abrir brecha. Apretaban los visitantes, que lo primero que conseguían era sufrir dos exclusiones prácticamente consecutivas en los últimos cinco minutos de este primer tiempo. Pero no todo fue negativo. El trabajo defensivo acabó dando frutos y pese a los contratiempos, los de González conseguían abrir la mayor renta de todo el encuentro e irse con ventaja de dos goles al descanso (13-15).

De nuevo, bajón tras el descanso

En la reanudación Eon Horneo Alicante salió a por todas. Los locales tenían que remontar dos goles en contra y ya no les bastaba con centrarse en defender. Los alicantinos imprimieron no una, si no dos marchas mas a su juego y tras unos primeros minutos de igualdad, conseguían encontrar la manera de superar a la zaga visitante y neutralizar su renta (18-18, minuto 34). No quedó ahí la cosa. Zamora Enamora se veía cada vez mas desbordado ante el ímpetu de los locales y no conseguían frenar a su rival. De poco servían las rotaciones o los tiempos muertos ordenados por el banquillo castellano leonés, los locales cada vez movían el balón con mas velocidad y conseguían abrir una renta de 4 goles a falta de 12 minutos para el final del partido (26-22).

Los zamoranos no bajaban los brazos y durante cuatro minutos conseguían frenar los ataques locales, aunque el ataque no fluía y apenas reducían diferencias (26-23). Pero cuando parecía que podían rehacerse, llegaba la segunda exclusión de Fernando Ruiz y Eon Horneo Alicante aprovechaba su superioridad para volver a irse de 4 goles (27-23).

De ahí al final ya no hubo historia. El Balonmano Zamora Enamora lo intentó hasta el final, pero el rival no le dio opciones.