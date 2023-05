El Zamora CF "y en especial su Presidente", han hecho público un comunicado en el que quieren enviar "un mensaje de tranquilidad a jugadores, trabajadores, proveedores y socios del Club" ante el nuevo embargo de las arcas del club que LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA hizo público este jueves aunque, puntualiza la nota, el Zamora C.F. "no ha recibido notificación alguna de Hacienda, habiéndose regularizado recientemente determinadas obligaciones tributarias cuyo aplazamiento se había solicitado previamente. No obstante, si alguna notificación llegara en las próximas fechas, será atendida como siempre se ha hecho".

El Club lamenta "que se publiquen este tipo de informaciones en una semana crucial para el devenir de la temporada y cuando todos los esfuerzos deberían ir centrados en ayudar al Club y no en desestabilizarlo".

"Desde el inicio de temporada el Presidente del Club ha informado con total claridad y transparencia de que la situación económica es más complicada que la de temporadas anteriores -añade el comunicado- debido a la retirada de patrocinios y al nulo apoyo económico que se recibe por parte de las instituciones, a diferencia de lo que sucede con el resto de clubes de la ciudad y provincia. No obstante, se han intentado suplir todas estas dificultades con aportaciones del Grupo Gestor".

El Zamora CF añade que "hasta tal punto es innegable el compromiso por estos colores y por esta ciudad adquirido por el Grupo Gestor y en especial nuestro Presidente que, solo desde el inicio de esta temporada, se han realizado aportaciones por importe de 918.915,95 euros".

"Es evidente que en estas categorías el Club no es rentable pero parece que para algunos ningún esfuerzo es suficiente pues continuamente ponen zancadillas y lanzan informaciones buscando conseguir algo que no lograrán, como es manchar el nombre de un Club con más de cincuenta años de historia", continúa la nota de prensa que finaliza con un llamamiento "a nuestra afición para que este domingo, ya sea desde el Estadio Román Suárez Puerta o a través del medio de comunicación o red social que elijan, estén a nuestro lado trasladándonos su aliento y apoyo para que lo sientan nuestros jugadores y entre todos alcancemos al final de temporada el objetivo que nos hemos marcado y podamos llevar al Club a cotas mucho más altas".

Segundo embargo

El nuevo embargo es el segundo que se le aplica al Zamora en la presente temporada y se establece en los mismos términos que la que Hacienda dictó en el pasado mes de diciembre aunque, entonces ascendió a unos 80.000 euros y esta nueva, dictada el pasado miércoles día 5 de mayo, se sitúa en unos 59.000 euros. El Zamora niega pues la evidencia de la orden de embargo cuyo encabezamiento publicamos en estas mismas páginas que aparece con una redacción idéntica a la del pasado mes de diciembre que ya fue levantada por la Agencia Tributaria, como también informó este periódico, aunque no ha trascendido si se produjo tras abonar la sociedad anónima deportiva la cantidad adeudada o después de alcanzar un acuerdo de aplazamiento entre ambas partes.

Como en el anterior expediente administrativo de apremio, Hacienda comunica a las empresas que posean créditos a favor del Zamora SAD que declara embargadas las «cantidades económicas facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquellos créditos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado a pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato».