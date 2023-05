La Agencia Tributaria de Hacienda ha vuelto a decretar el embargo de los ingresos del Zamora CF al que le exige ahora el pago de 58.890 euros. Este nuevo expediente administrativo de apremio ha sido comunicado, como ya había ocurrido en el pasado mes de diciembre, a las empresas y proveedores que mantienen relaciones comerciales con el club rojiblanco a los que se les informa que las cantidades económicas que deban abonar a la sociedad anónima deportiva que preside Víctor de Aldama, serán embargadas para afrontar dicha deuda. En la notificación remitida a las empresas no se especifica a qué se debe la deuda reclamada.

La Agencia Tributaria explica en su diligencia que, habiendo transcurrido el correspondiente plazo de ingreso, declara embargados "los créditos a favor del mismo que tenga usted pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario". Además Hacienda exige al Zamora CF " el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio", por un total de 58.890 euros.

Las empresas requeridas tendrán un plazo de diez días hábiles para remitir a la Agencia Tributaria la información sobre las cantidades que deben al Zamora CF.

Hacienda ya había exigido en los mismos términos un total de 81.581,69 euros en el pasado mes de diciembre aunque dicho embargo ya ha sido levantado.