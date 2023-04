El Recoletas Zamora no estuvo solo en este, por desgracia, único partido de la "Final Four" a Liga Femenina. Fueron varias decenas de aficionados del CD Zamarat los que se desplazaron hasta Vigo para animar a las suyas durante el encuentro ante Paterna que no salió como deseaban. A pesar de la derrota, los aficionados aplaudieron a las jugadoras en el peor momento del curso, en una dolorosa derrota que da al traste con el gran objetivo de la temporada, el salto de categoría.