El Zamora Enamora ha informado este jueves de la recuperación milagrosa que ha presentado su corredor Pau Torrent en las últimas horas tras las graves lesiones que sufrió el pasado domingo en Valladolid. Sus compañeros buscarán hacer este fin de semana un buen papel tanto en la Copa de España de Torredonjimeno, como en el Campeonato de Castilla y León de contrarreloj con el único fin de poder brindárselo a él.

Manuel Campesino, manager del Zamora Enamora, tenía la oportunidad de poder visitar a su pupilo Pau Torrent en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid este miércoles por la tarde y salía con una gran impresión: “Está consciente, ya ha cogido el teléfono, hemos estado riendo. Venimos de ganar este año el Valenciaga, pero la felicidad que he sentido hoy es inmensamente mayor. Me alegro enormemente de verle como le he visto, tanto por él como por su familia. Hemos pasado de estar hundidos el lunes por lo que nos trasmitían los doctores, a dos días después encontrarnos con un Pau que hasta hacía bromas. Hasta los propios médicos están sorprendidos positivamente”.

El dirigente zamorano y la propia familia de Pau quieren recalcar una vez más “el enorme agradecimiento hacia todos los médicos, enfermeras y resto de sanitarios que han estado con Pau estos días en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. El nivel profesional ha sido extraordinario, pero sobre todo han sobresalido en la faceta humana. Somos unos afortunados por tener un servicio sanitario como este”.

Dentro de la alegría que ha supuesto salir de una situación muy delicada, desde la estructura del Zamora Enamora no se quiere lanzar las campanas al vuelo, ya que “no hay que obviar que Pau sigue en la UCI y es que las lesiones son las que son, y falta mucho para verle recuperado. Ahora tiene mucha medicación y cuando esta pasa tiene unos dolores muy fuertes. Va a ser un camino difícil y duro, pero vamos a estar a su lado”.

Pau Torrent sufría el pasado domingo una fuerte caída en los instantes finales de la Clásica Valladolid, golpeando contra una farola. Este accidente se saldó con fracturas en su clavícula derecha y escápula derecha, fisura en el esternón, que provocó diversos problemas pulmonares, y, sobre todo, la fractura de varias vertebras, por la que se le tuvo que intervenir quirúrgicamente el pasado domingo durante varias horas, ya que podía haber lesiones medulares.

Durante dos días, Pau estuvo sedado e intubado, pero ya el martes volvía a estar consciente y empezaba a dar buenas respuestas ante las pruebas realizadas por los médicos. Esta mejoría se confirmaba, de manera sorprendente para todos, en la tarde del miércoles.

A JAÉN Y LEÓN CON PAU EN LA MENTE DE TODOS

Esta noticia era recibida con enorme satisfacción dentro del staff técnico y compañeros del Zamora Enamora, los cuáles viajarán a tierras jienenses con la intención de dedicar una gran carrera este domingo en la XXXIX Clásica Ciudad de Torredonjimeno. Los 165 kilómetros del trazado, en los que destacan las subidas al alto de Locubín (1ª categoría) y Valdepeñas (2ª categoría), serán afrontados por David Domínguez, Jorge Gálvez, Gabriel Ochando, Óscar Rota, José Hernández, Samuel Fajardo y José Rebollo. El equipo estará dirigido por Iván Rodríguez que remarca que “haremos todo lo posible para centrarnos durante esas 4 horas en la carrera, aunque es cierto que la mente está puesta con Pau. Vamos a echarle mucho en falta, pero precisamente por él, ojalá podamos sumar el tercer podio seguido en la Copa de España”.

Con esa misma intención, los zamoranos Diego García y Fernando Valero, el burgalés Eder Izcara y el salmantino Juan María Cuella, irán a disputar los Campeonatos de Castilla y León de contrarreloj ese mismo domingo en la localidad leonesa de Cabañas Raras. El año pasado era el Zamora Enamora el que se llevaba la corona autonómica, y en este 2023 se peleará por reditar el triunfo en los 15 kilómetros cronometrados.