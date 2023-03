El CD Camarzana se llevó el derbi comarcal ante San Croya, en un intenso duelo que no defraudó a los espectadores.

Daba comienzo el espectáculo y muy poco tardaría el equipo visitante en hacerse con el control del juego, viéndose los locales superados. Eso se tradujo en el 0-1, tras una jugada entre Tabara y Berodas, y poco después Vega, a pase de Iván, ampliaba la renta.

No todo iban a ser alegrías para el Camarzana que poco antes del descanso perdían al lateral Oscar por lesión, y minutos después Oterino se veía obligado a abandonar momentáneamente el terreno de juego por un golpe fortuito. Esta situación llevó a un desajuste defensivo, que aprovechó el Santa Croya para marcar el 1-2 y meterse en el partido. Los locales fueron a por todas en la reanudación, y fruto de ello llegó el 2-2, pero poco a poco los visitantes recuperar el control tratando de sentenciar a la contra.

La alianza Pancho, Adri y Berodas Quiroga en el centro del campo ponía en jaque continuo a la defensa rojiblanca, y fruto de ello llegó el 2-3, mientras que la tensión crecía. El Camarzana no levantó el pie y puso el 2-4 que no sería definitivo, puesto que el derbi se coronó con el 3-4 desde los once metros.