El Caja Rural Atlético Benavente logró en el histórico partido disputado en el Ángel Nieto, con los blanquiazules como locales, una victoria que se antoja fundamental para sus intereses. Un triunfo que cosechó por 3-2 ante el Bisontes Castellón con un gol a 22 segundos del final que puso patas arriba a la numerosa hinchada que se congregó en Zamora para animar a los de Chema Sánchez.

El Caja Rural Atlético Benavente saltaba a la pista del Ángel Nieto jaleado por los muchos aficionados que se congregaron en la pista zamorana, copando la grada de tribuna. El apoyo a los blanquiazules, desde luego, no iba a faltar en la búsqueda de los tres puntos por parte del conjunto de Chema Sánchez.

Los benaventanos entraron al encuentro mejor que su rival, fruto de ello gozaron de una primera ocasión al minuto de encuentro. Una acción por banda derecha que Aitor luego no pudo rematar en el área visitante. Una acción que hizo despertar al Bisontes Castellón CF que, en los siguientes compases, aumentó su presión sobre la salida de balón local para gozar de mayor protagonismo.

Pese a contar con más balón el plantel alicantino, el Caja Rural Atlético Benavente se defendía bien. Presión alta y gran atención a las paredes de su rival para intentar salir con espacios. Una buena apuesta defensiva que no solo le llevó a ganar en confianza, también a inaugurar el marcador. Y es que, cuando corría el minuto 4, una buena acción defensiva permitió a Dani Colorado correr a la contra sin oposición para medirse uno contra uno frente al meta castellonés Carlos Gil y batirle por bajo.

El 1-0 espoleó a Bisontes Castellón que, en la siguiente acción, hizo intervenir con acierto a Dani Simón. Una parada que fue tan aplaudida como el gol y que dio paso a unos minutos de mayor control por parte blanquiazul en los que un tiro lejano de Preciado cerca estuvo de suponer el 2-0. Un tanto que acabó llegando en el minuto ocho de partido, fruto del dominio blanquiazul y de una falta que We Casas puso atrás para Aitor. El "5" pisó la bola, se la colocó y sacó un zarpazo cruzado abajo que envió el cuero directo a la red rival.

El 2-0 obligó a Bisontes Castellón a pedir un tiempo muerto. Un asueto que utilizó para retocar detalles, dar un paso adelante y volver a medir los reflejos de Dani Simón. Primero con un remate de espuela justo antes de su portería y, después, con un tiro al primer palo. En ambas, el cancerbero intervino con acierto, si bien nada pudo hacer porque los visitantes recortaran distancias en un saque de esquina en el que un arrastre desarmó el entramado defensivo local y permitió a Titín marcar solo en el segundo palo.

Mediado el primer acto, el Caja Rural Atlético Benavente había perdido solidez defensiva y era Dani Simón quien evitaba el empate con una estirada desde el suelo y recogiendo el rechace a un disparo que pegó en We Casas. Acciones que únicamente tuvieron como respuesta local un tiro bastante desviado respecto al marco castellonés.

En estas circunstancias, no fue de extrañar que Chema Sánchez pidiera tiempo muerto y tratara de reorganizar a los suyos. Parón del que regresaron los blanquiazules con una subida de We Casas que Colorado no pudo precisar en boca de gol y ofreciendo mejores sensaciones en pista. Sin embargo, no fue sencillo retener la ventaja para los blanquiazules que a doce segundos del descanso tuvieron en contra un doble penalti que se lanzó por dos veces. Afortunadamente, en la primera intervino Dani Simón y, en la segunda, el larguero.

A la vuelta del descanso, el Caja Rural Atlético Benavente regresó dispuesto a marcar la pauta. No solo apostando por una defensa más activa y alejada de su meta, también por una doble ocasión con la que rozó su tercer gol: una gran acción de We Casas que acabó en saque de esquina y un balón suelto al botar el mismo que Aitor no pudo rematar.

Bisontes Castellón CF consiguió en los siguientes minutos hacer bajar el ritmo al cuadro benaventano. Aun así, We Casas tuvo otra más para hacer el tercero antes de que el partido se enloqueciera un poco y se viera hasta un tiro de Dani Simón sobre el arco rival . Un tramo con acciones más rápidas, más errores por parte de ambos equipos y en el que los hombres de Chema Sánchez tuvieron otras dos claras ocasiones de gol que el meta visitante Marcos desbarató: Una cabalgada de We Casas con doble recorte y disparo potente y centrado; y otro tiro de Aitor que se fue por poco a la escuadra.

Pero, pese a que el Caja Rural Atlético Benavente rozó el 3-1, lo que acabó llegando fue el 2-2. A un minuto de cruzar el ecuador del segundo tiempo, Ramón trazó una pared con uno de sus compañeros en área benaventana para rematar sin oposición y poner el duelo al rojo vivo en el Ángel Nieto.

El duelo cayó entonces en un toma y dacá cargado de tensión pero sin apenas disparos a puerta. Y es que, ninguno de los dos conjuntos sacaban partido de los fallos de su rival, con el visitante Titín dejando pasar la bola entre sus pies sobre la línea de gol como momento más complicado para un Caja Rural Atlético Benavente que solo contó con un lanzamiento de falta de Preciado antes de los cinco minutos finales.

La recta final del duelo se abrió con una gran intervención, una más, de Dani Simón y un tiro cruzado de Aitor. Una oportunidad que espoleó a la grada y que tiñó de blanquiazul los siguientes minutos con Preciado a punto de hacer el 3-2 que la defensa el Bisontes Castellón FS sacó bajo palos. Oportunidad que no fue la única para los locales pues, apostando ya con cinco jugadores en ataque, el equipo blanquiazul tuvo otros dos tiros más para decantar el envite a su favor.

Lo intentó hasta el final el equipo de Chema Sánchez y, como justo premio a su esfuerzo, llegó el deseado 3-2 que puso el Ángel Nieto patas arriba. Una preciosa combinación benaventana que Preciado remachó en el segundo palo a falta de 22 segundos para la conclusión.

El Caja Rural Atlético Benavente se hizo fuerte y empujado por una grada entregada resistió el postrero intento de un Bisontes Castellón que no pudo con el cuadro blanquiazul, victorioso en el histórico partido que disputó en Zamora como local.