El Atlético Benavente regresa a la competición en la liga de Segunda División con tras caras nueva que han venido a paliar las bajas de Malaguti, Novoa, Josema y Diego registradas en las últimas semanas. Chema Sánchez, entrenador benaventano, podrá disponer ya de los tres nuevos fichajes: el ferrolano Costi, procedente de Mazara (Serie B italiana) que posee experiencia en Primera División con el O Parrulo en la temporada 20/21; el vallisoletano Aitor, que regresa al equipo en el que ya militó con un gran protagonismo durante la temporada 21-22, procedente ahora del Betis; y Javier Izaguerri, cedido por el AD Sala 10 Zaragoza. Parece que dos de los nuevos sí podrán estar en Peñíscola y el tercero es duda por problemas físicos.

Chema Sánchez espera que esta reestructuración del equipo pueda hacer posible que el Atlético Benavente abandone los puestos bajos de la clasificación que le condenan al descenso. El conjunto benaventano es actualmente penúltimo y se encuentra a cinco puntos de la salvación que marca el Betis.

En todo caso, el rival de esta noche (20.00 horas) en el Pabellón Juan Vizcarro, será el Peñíscola, todo un histórico del fútbol sala español que tan sólo ha cedido un empate en los catorce partidos que ha jugado hasta el momento.

“El equipo llega a esta segunda parte de la Liga, con tres fichajes nuevos, con otra cara de la que tuvimos al final del año pasado y está con ganas, entrenando a buen nivel. La primera prueba la tendremos ante el que, para mi, es el mejor equipo de la categoría y lo está demostrando”, reconoció Brian en declaraciones previas al encuentro.

Brian cree además que “va a ser un partido muy complicado porque tienen jugadores de mucha calidad, como conjunto son muy buenos y va a ser un partido muy complicado. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible y competir al máximo nivel para traernos los tres puntos”, añadió el jugador canario quien se muestra contento con el grado de integración que han conseguido ya los nuevos jugadores: “En los entrenos estamos alcanzando mucha calidad e intensidad y espero que se adapten lo mejor y lo antes posible”.

Por su parte, Chema Sánchez asegura que el Atlético Benavente afronta la visita al líder “con muchas ganas y con mucha ilusión por reivindicarnos, por escalar posiciones, recuperar las sensaciones competitivas que sin ellas no puede sobrevivir ningún equipo de esta categoría. Además somos conscientes del escenario al que viajamos y del equipazo al que nos vamos a enfrentar”.

El técnico salmantino no alberga ninguna duda de que la salvación del Atlético Benavente es posible: “Es posible matemáticamente, quedan dieciséis jornadas que son 48 puntos en juego, y estamos a solo dos partidos de ese objetivo”. Chema Sánchez confía en sus hombres porque “veo en sus ojos que tienen la ambición y la certeza de que nos vamos a meter en esa escalada y en la pelea por la permanencia. En el deporte todo es posible y ya se demostró en la termporada pasada en Peñíscola a falta de cinco segundos. ¿Cómo no va a ser posible a falta de cuatro meses que el Benavente no vaya a pelear por mantener la categoría?”.

Chema Sánchez asegura que los tres nuevos fichajes “han cambiado por completo la actitud del equipo. Llevamos un par de semanas en las que el nivel de exigencia ha subido muchísimo, estamos ya a un nivel de Segunda División, y los jugadores del filial y del juvenil nos están ayudando muchísimo y día a día siguen madurando”.