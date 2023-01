El Atlético Benavente sigue abajo en la tabla y cosechando derrotas, pero al menos en Peñíscola se pudieron comenzar a ver brotes verdes después de unos meses ciertamente convulsos en la entidad zamorana. El cuadro blanquiazul cierra la primera vuelta con un marcador doloroso, 6-2 en contra, pero las sensaciones fueron diferentes porque el equipo dio la cara, sobre todo en el primer periodo, y luchó con sus armas para buscar un mejor resultado. Finalmente no pudo ser, pero sin duda es otro Atlético Benavente el que se vio en tierras castellonenses. De hecho, a los siete minutos la primera ocasión clara del encuentro era para We Casas pero Gus (ex del FS Zamora) se lucía con una sensacional parada evitando el cero a uno. Las novedades del “regresado” Aitor o del joven Izaguerri se dejaban notar en un equipo más metido en la presión, con más recursos a la hora de salir con la pelota jugada y que ofrece unas sensaciones muy diferentes. Era un buen regreso a la competición oficial tras el parón.

Pero los de Peñíscola no querían dejarse sorprender con ocasiones de Quintela y Pani, la segunda salvada por Dani Simón con una gran parada. El meta no pudo evitar el primero de los locales a los catorce minutos, obra de Agustín Plaza. La zaga benaventana sacaba el segundo palo palos y poco después Quintela disparaba fuera por poco. Eran buenos minutos de los castellonenses pero los de Chema Sánchez sacaban también buenas contras. Era un nuevo Atlético Benavente, luchador y con ganas, tantas que las protestas de Tomy le valían una amarilla justo antes del intermedio. En la segunda mitad Saladié tenía el segundo local pero lo evitaba Dani Simón de nuevo con una intervención sensacional del cancerbero benaventano. El equipo, pese a las oportunidades locales, no se venía abajo e incluso Charlie tenía el empate en sus botas, salvando el arquero Gus. Era la constatación de que el equipo blanquiazul luchaba de tú a tú al fin ante un rival de peso después de unos episodios que más vale la pena olvidar. Pero cuando mejor estaban los de Chema Sánchez, se le iluminó la bombilla al ataque de Peñíscola y en un parpadeo, Moslem Saladié y Agus Plaza lograban dos hermosas dianas que ponían en el marcador un concluyente tres a cero. Gauna y Víctor tenían nuevas ocasiones pero los locales se veían obligados a duras faltas para frenar las combinaciones zamoranas, con un par de tarjetas amarillas. We Casas la volvía a tener pero de nuevo el meta levantino Gustavo evitaba que Benavente se metiera en la pomada con un paradón. Caía entonces la cuarta diana de Peñíscola, después de una parada inicial de Simón ante Sancho, quien al final perforaba las mallas visitantes. Chema Sánchez ponía ataque de cinco y Aitor Blanco no tardaba en abrir la cuenta de los blanquiazules con un hermoso balón a las mallas. Eso sí, Charlie veía la roja directa por derribar con claridad a Víctor cuando se disponía a marcar a puerta vacía. Las ocasiones locales en las contras eran continuas y al final Pani anotaba una nueva diana, seguida de la segunda amarilla a Aitor. Jesús recortaba en el compás final en un doble penalti, pero el equipo de Peñíscola aún tuvo tiempo para alcanzar la media docena. Buen partido de Benavente pese al mal resultado, y es que las novedades se dejan notar. Año nuevo, vida nueva.