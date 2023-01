El piloto Javier Vega, pareja de la zamorana Sara García, finalizó ayer con éxito esta dura edición del Dakar consiguiendo el segundo puesto en la categoría Original by Motul (sin asistencia) y un 30º puesto en la general.

“Estoy muy satisfecho de la carrera que he hecho. Conseguir la victoria en dos etapas ha sido increíble”, declaró Vega visiblemente emocionado tras cruzar la línea de meta. El madrileño quien no se ha bajado prácticamente del podium de la categoría Original durante las 14 etapas de esta edición del rally, ha hecho una carrera consistente, que le ha otorgado este gran resultado. “Es un gran esfuerzo el que realizamos, no sólo durante la competición, sino durante todo el año para poder encontrar el presupuesto necesario para estar en la línea de salida, entrenar física y mentalmente, por lo que esta segunda posición sólo es el remate a todo ese trabajo’, declaró el compañero de Sara García.

Vega cierra este Dakar 2023 con 52h 45’ 43 de kilómetros cronometrados a tan solo 21’ 01’’ de Charan Moore, el vencedor de la categoría. “Sabíamos que podíamos estar arriba y por eso ayer arriesgué para tratar de llevarme a España el oro, pero una caída y un fallo de navegación me dejaron un poco lejos de este primer cajón”, comentó el madrileño.

Vega ya finalizó la durísima segunda etapa en el puesto 43º de la general, lo que lo llevó al 39º en la clasificación general, y fue el tercero en la clasificación de Original by Motul, colocándose segundo tras 430 kilómetros de durísima especial con mucha piedra y gran kilometraje.

Javi finalizó la sexta etapa, tras una penalización de velocidad de un minuto, a 12’ 13 de su rival Moore, que le arrebató la cabeza de la clasificación de Original by Motul a tan solo 12’ 02’’ . El piloto madrileño, pareja de la zamorana Sara García que no ha podido participar este año en el Dakar por una lesión, finalizó la etapa 10 en tercer puesto de la categoría Original by Motul y 44º de la general, pero se acercó al primer escalón del podium de la categoría ‘sin asistencia’ gracias a un fallo de Charan Moore que fue penalizado con 15 minutos y se situaba a tan solo 6’ 40 del sudafricano.

Vega se dedicó a preservar tanto su mecánica como su físico en las últimas jornadas, esperando un fallo de su rival directo, pero ese fallo no se produjo. Por contra, el madrileño sufrió una caída en la penúltima etapa y tuvo que centrarse en defender esa brillante segunda posición y el trigésimo puesto de la general, objetivo que alcanzófinalmente.