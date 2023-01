El Recoletas Zamora se reencuentra con la victoria tras vencer en un durísimo partido ante el Vantage Towers Alcobendas por 64-73. En un partido muy físico y vibrante, las de Vasconcelos estuvieron más acertadas en la segunda parte donde cogieron un colchón cercano a la decena de puntos y posteriormente supo rentabilizar esa ventaja. En un partido marcado por el imponente juego interior de Ezeigbo, las zamoranas se fajaron en defensa y no notaron su corta rotación de banquillo. La nota negativa del partido fue la posible lesión de Barneda que apenas pudo estar 33 segundos sobre el parqué del Antela Parada. Además del gran partido de la nigeriana Ezeigbo que acabó el encuentro con 22 puntos y 35 de valoración, también tuvo una gran actuación Santana con 17 puntos.

Partido muy complicado el que debía afrontar el Recoletas Zamora en la cancha del Vantage Towers Alcobendas. Las de Vasconcelos llegaban al encuentro tras su inesperada derrota en Pez Volador y viendo que no se podía despistar con Baxi Ferrol y Joventut de Badalona por delante en la clasificación. Las lesiones siguen siendo un lastre para las naranjas que no podían contar para el partido con Llorente, Carvalho y Lo. Aun así, las de Vasconcelos confiaban en revertir el último cuarto del último partido. Pero no iba a ser fácil. Las madrileñas ya habían ganado en el partido de ida en tierras zamoranas y cuenta con un roster muy competitivo con la incorporación de Sangaré que aunque había estado desde el comienzo en Alcobendas no había jugado debido a una grave lesión.

El partido comenzó muy trabado, con muchos fallos en el lanzamiento tanto en uno como en otro bando por lo que el marcador apenas se movía (4-5, min. 4). Las de Vasconcelos abusaban de lanzamientos exteriores, muchos de ellos sin acierto por lo que las locales cogían ventaja (7-5, min. 5). El partido era vibrante con un Vantage Towers muy enchufado cogiendo las primeras ventajas (13-7, min. 6). Vasconcelos movía el banquillo en busca de soluciones. En el minuto 7 llegó lo peor del partido, Barneda que había vuelto hacía poco de una lesión notaba un crack en se rodilla izquierda abandonando en volandas el pabellón. Las lesiones se seguían cebando Zamarat. Esto no despistaba a las zamoranas que aún así se iban 19-16 al final de cuarto.

El segundo cuarto comenzó con una inspirada De Sousa que enchufaba dos triples consecutivos (25-20, min. 12). La defensa zamorana era bastante pegajosa sin dejar pensar a las locales que sufrían en la circulación de balón. Ezeigbo devolvía la delantera a las suyas (25-26, min. 13). De poder a poder estaban compitiendo ambas escuadras. El técnico luso paraba el partido porque aunque iban arriba en el marcador en defensa no acababan de ajustarse (31-32, min. 15). El tiempo muerto dio alas a las locales que se ponían por delante (35-32, min. 18). Knezevic cometía la tercera personal justo antes del descanso y esto podría ser un lastre para las visitantes que basan gran parte de su juego en el acierto de la alero serbia. Con indecisiones en los último segundos de cuarto ,se llegaba al descanso con empate a 39 que dejaba en el aire el futuro del partido.

Partido de desgaste máximo

El partido estaba siendo muy duro y el desgaste físico era importante. Las rotaciones de los banquillos eran continuas, pero con pocas jugadoras entrando. Esto debía preocupar a Vasconcelos ya que el cansancio podía ser determinante en el devenir final del partido. Recoletas entraba muy enchufado después del paso por vestuarios y ocho puntos consecutivos de Ezeigbo daba la primera gran ventaja a las naranjas (39-47, min. 22). Este parcial era respondido por Santibáñez que acercaba a las suyas (44-47, min. 23). Las locales entraban en bonus con mucho minutos que jugar y este aspecto lo podía aprovechar un Zamarat muy serio (44-48, min. 24). Ezeigbo mantenía a su equipo por encima en el marcador, pero las granates no se dejaban ir (46-50, min. 26). Zamarat debía dar un paso más porque el partido seguí asiendo muy físico y exigente. Knezevic no estaba cómoda y cometía una nueva personal que la llevaría al banquillo con más de trece minutos por jugarse. A renglón seguido triple de Sangaré y todo igualado de nuevo (50-50, min. 27). Una canasta de Vendrell provocaba el tiempo muerto de las locales que se veían de nuevo por debajo en el marcador (50-54, min. 28). Zamarat seguía imprimiendo un ritmo muy alto y en los dos minutos finales no cejaba en su empeño de llevarse la victoria que tanto estaba trabajándose en el Antela Parada (55-58).

Quedaban diez minutos por jugarse y como en muchos de estos partidos cualquier detalle dejaría la victoria en uno u otro casillero. El juego interior de Recoletas estaba siendo determinante en el encuentro con una gran Ezeigbo. Si a eso unimos el rebote ofensivo pues Zamora iba ganando (55-60, min. 32). Vantage Towers no estaba acertado en los lanzamientos y eso favorecía a las naranjas que se veían cada vez más cerca de la victoria. Howard también se iba al banquillo lastrada por las faltas personales mientras que Knezevic volvía al encuentro (57-61, min. 33). Julián Sánchez, técnico local se veía obligado a pedir un nuevo tiempo muerto porque su equipo estaba atascado en ataque y no veía aro con facilidad. Las granates estaban nerviosas mientras que las de Vasconcelos dejaban pasar el tiempo (57-65, min. 36). Las alcobendenses intentaban meterle más intensidad al encuentro, pero las zamoranas estaban muy enchufadas en defensa y no dejaban lanzamientos cómodos (59-67, min. 38). Con el partido controlado, las de Vasconcelos se acababan llevando la victoria a tierras zamoranas por un 64-73 que las sigue permitiendo mantener el pulso a Baxi Ferrol y Joventut de Badalona y que deja el final de competición en un pañuelo.