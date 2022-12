Yago Iglesias se muestra sereno pensando en el partido de este domingo contra el Bergantiños en el que el Zamora CF quiere prolongar la racha de buenos resultados frente a un rival que ha evolucionado respecto al que cayó eliminado por el conjunto rojiblanco en la Copa Federación: “Todos los equipos evolucionan y en este caso, aunque no haya muchos nuevos nombres -la semana pasada firmaron como portero a Alex Cobo que debutó en Langreo- el resto de jugadores, el entrenador y el contexto es el mismo. En aquel momento era un partido de Copa, importante para ambos, pero lo interesante de verdad son los puntos de la Liga. Es un equipo que desde entonces ha evolucionado en resultados positivos, es uno de los que más goles marca de la categoría y tiene a Carlos, el máximo goleador de la Liga. Pero sabemos a donde vamos, lo que nos vamos a encontrar en As Eiroas, y queremos volver a Zamora con los tres puntos”.

Iglesias es consciente que el Bergantiños atraviesa un momento de gran forma con muy buenos resultados en las últimas jornadas, 7/9 puntos: “Llevamos ambos equipos dinámicas muy positivas, igual que cuando visitamos al Polvorín, también ellos traían una dinámica muy buena, también el Coruxo estaba en posiciones altas y en este caso, el Bergantiños viene de ganar el último partido en casa y de empatar fuera en el último minuto. Es un campo y un rival de los más difíciles de la categoría, es un equipo que maneja varios registros y tiene el máximo goleador de la categoría”.

El entrenador del Zamora CF recordó que en la temporada pasada, el Bergantiños fue uno de los equipos recién ascendidos y se quedó muy cerca del play off, tras una gran segunda vuelta: “Es un equipo que seguro, va a ir a más porque tiene buena plantilla, el club está creciendo a pasos agigantados y nosotros le tenemos muchísimo respeto. Sabemos que es un campo complicadísimo y será complicado traer los tres puntos”.

"Estamos jugando bien"

El técnico gallego no podrá contar en Carballo con Alex Ares y pierde a Juanan por sanción, y respecto a las críticas que el equipo pudo recibir el pasado domingo, Iglesias cree que “estamos jugando bien. Cuando analizamos al equipo, vemos que lo que trabajamos entre semana y las victorias vienen porque mantenemos la portería a cero. Si analizas las jugadas en las que el Zamora marca, coincide con la idea que tenemos, de tener el balón, de jugar en campo contrario, de posesiones largas. Lo que pasa es que ahora somos un equipo mucho más eficiente porque no estamos todo el partido creando ocasiones, pero a las que creamos le sacamos más rédito. Sabemos cuando tenemos que dar un paso adelante para marcar o cuando tenemos que plegar un poco velas y ser más efectivos para que no pase nada”, explicó el entrenador del Zamora CF.