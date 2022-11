Yago Iglesias quiso poner en valor la victoria de los suyos, la cuarta consecutiva en una gran racha de resultados, e hizo especial hincapié en que se trataba de un rival de mucha calidad, un Coruxo al que él ve como aspirante a todo. “Viene de jugar un play-off tras una segunda vuelta espectacular, y continúa el 80% de su plantilla firmando, además, muy buenos jugadores”.

Con estas palabras, el entrenador del Zamora CF no quiere restar un ápice de importancia a estos tres puntos que vienen en un partido en que, sí admitió, les tocó sufrir. “En la primera parte vimos un Zamora cómodo, superior, con balón y sin balón, y recuperando rápido, y nos vamos al descanso ganando, por lo que hay que entender que en la segunda no quieres perder esa ventaja y lo que has hecho”, indicó el técnico. Por ese motivo se pudo ver en algunos momentos a un equipo que dio un paso atrás y priorice el defender. “Este partido hace mes y medio lo hubiésemos perdido y ahora tocó ganar. Fue una parte para cada equipo y el habernos adelantado nos ha dado la oportunidad de sumar de 3 y seguir creciendo”.

Iglesias apuntó también la capacidad de mejora del equipo, tanto individual como colectiva, que se ha visto tras apostar por una defensa de cinco. “Cada vez veo al equipo más cómodo sin balón, dando seguridad y confianza, con jugadores que a nivel individual han dado un paso adelante y empezamos a ver su verdadero nivel. Después, con balón somos un equipo que hace cosas y genera ocasiones”.

Respecto a esa segunda parte en la que el Coruxo presionó dejó claro que "el rival juega, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber qué rival está enfrente. Si alguien no conoce al Coruxo y a sus jugadores que vaya a mirar a las aplicaciones", comentó poniendo sobre la mesa que tienen futbolistas de altísimo nivel. "Insisto en que nosotros nos vamos al descanso 1-0 y no quieres perder lo que has ganado, eso en la cabeza pesa. Sales en la segunda parte y poco a poco se van adueñando del balón y el espacio, ves que no es ni el minuto 15 y optamos por hacer dos cambios porque vemos que no somos el mismo Zamora CF de la primera parte". "Poco a poco te das cuentas de que no eres capaz de hacer el plan y tienes que optar por más cambios y meterte atrás para estar más juntos, y no perder el medio campo. Creo que el equipo, salvo el remate al larguero y esa doble parada de Iricibar ha estado muy bien, cómodo cerca de su área y a partir de ahí hay que seguir creciendo", concluyó el entrenador.

Por último, restó importancia al hecho de estar en puestos de play-off y dejó claro que lo importante es el mes de mayo, "Es algo positivo, pero en los puestos altos hay que estar en mayo. Es un refuerzo positivo, y creo que todos firmaríamos esto hace sieis semanas pero nosotros queremos más. Tenemos claro que el equipo tiene que seguir creciendo".