Julio Iricibar es uno de los principales responsables de que el Zamora CF lleve cinco encuentros sin encajar un gol. El portero rojiblanco valoraba la victoria y comentaba que “en la primera parte se ha visto que hemos sido dominadores del encuentro. Luego, en la segunda, hay que tener en cuenta que el Coruxo también juega, y se ha visto que nos ha metido atrás. Con la dinámica positiva que tenemos pues hemos conseguido la victoria que anteriormente no se hubiese conseguido”.

En cuanto a sus intervenciones durante el encuentro se restó importancia y comentó que “los porteros para eso estamos. Veníamos de unos partidos en los que no había tocado el balón de lo bien que estaban defendiendo mis compañeros y hoy salvo por esa acción no he tenido mucho más trabajo. Al final los porteros estamos para eso, cuando nos necesitan hacerlo lo mejor posible y si se puede dar puestos al equipo, mejor aún”, concluyó el cancerbero.