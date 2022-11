Saulo Hernández fue muy sincero al término del encuentro y admitió que “esta derrota duele”. “Algeciras es un equipo que hacer parecer que no le estas echando ganas al partido, y penaliza muy bien los fallos que cometes. Puedes estar jugando bien, pero si te dejan tirar y fallas, la sensación es que lo estás haciendo mal. Lo que más me duele, por encima de todo, es que la gente que había en el pabellón tenga la sensación de que los jugadores no sienten los colores o que no le hayan echado ganas”, aseguró el técnico del CB Zamora.

El entrenador, no tuvo ninguna duda al asegurar que su equipo "le echó muchas ganas". Con todo, comentó que "sabíamos sus puntos fuertes, igual que ellos los nuestros, pero solo ha habido un equipo en el campo. No hemos tenido opción de entrar en partido porque sus jugadores más veteranos han dominado a su antojo, y no hemos sido capaces de pararlos". Además, se mostró preocupado por cómo las derrotas pueden afectar a los suyos, pero insistió en que "tenemos que ser capaces de dar nuestra mejor versión siempre". Saulo dejó claro que ahora no queda otra que levantarse, ir a por todas, e ir a por el triunfo en Morón la próxima semana. "Lo fácil es echar mierda unos sobre otros, pero cuando la situación es así es cuando más juntos tenemos que estar".