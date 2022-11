El CB Zamora Enamora aguarda al fichaje ideal

El Zamora Enamora ha arrancado la liga con un balance de una única victoria en seis partidos. Sin embargo, esos números negativos no van a hacer que Saulo Hernández y el CB Zamora se precipiten a la hora de reforzar el equipo. Todo lo contrario, a pesar de no haber competición y ser un momento ideal para fichajes, la idea es aguardar hasta encontrar al jugador indicado. Una búsqueda que, a mayores, parece que será más lenta de lo previsto por la situación actual del mercado.

El CB Zamora lleva tiempo trabajando en incorporar uno o dos jugadores a su plantilla. Así lo ha indicado en repetidas ocasiones Saulo Hernández en las últimas semanas, que no esconde que el objetivo es “fichar jugadores interiores” para reforzar el potencial en la pintura de los zamoranos. Sin embargo, el proceso está siendo más complicado de lo previsto.

“Por ahora, el mercado se está moviendo poco. Esperemos que se mueva un poco más rápido estos días”, apunta el entrenador zamorano, afirmando que “si normalmente es complicado, este año es todavía más difícil” encontrar el perfil ideal para el proyecto del CB Zamora.

“Los perfiles que estamos buscando son, como es obvio, de jugadores interiores. Y si, normalmente es difícil encontrarlos, este año poder fichar a un jugador interior de garantías está siendo más complicado porque hay menos opciones que nunca”, analiza sobre el actual mercado de fichajes Saulo Hernández, quien mantiene que pese a ello el club no va a “fichar por fichar” porque “es algo que no ayuda, salvo el primer día por esa felicidad que te da ver que puedes contar con un hombre más para entrenar y jugar”.

La idea es añadir, no cambiar

Ante esa dificultad, en el CB Zamora no pierden la paciencia y esperan que pronto “los grandes equipos hagan su movimiento para reforzarse” y eso “agilice” que comience el baile de nombres en el baloncesto nacional. Un proceso en el que los zamoranos se moverán solamente para sumar, por lo que no habrá cortes. “La idea no es cambiar, es añadir. Tenemos diez jugadores más Alvaras, que ahora mismo está lesionado, por lo que podemos añadir jugadores al roster sin problemas. Nuestra idea inicial era y es esa, la de completar el equipo, pero ese paso nos está costando más tiempo del que esperábamos, nada más”, explica Saulo Hernández, apostillando: “además, el equipo ha demostrado que cada día mejora un poquito y trabaja muy bien. Los jugadores tienen mucha ilusión y compromiso con el equipo y están capacitados para ganar. Solo sumaremos gente y lo haremos si realmente pueden aportar”.

El entrenador reconoce que es precisamente esa evolución la que permite al Zamora Enamora apostar por una postura paciente en el mercado, aunque se es consciente en el club que “llegará el día en el que haya que fichar” ya que el equipo requiere nuevos efectivos.

Con los fichajes, Saulo Hernández pretende paliar uno de los problemas que, bajo su punto de vista, ha lastrado al Zamora Enamora en este inicio de temporada como es el físico. “Es un apartado en el que partimos en inferioridad con respecto a todos los equipos y ese déficit se ha juntado con el de una plantilla muy joven que ha pagado esa inexperiencia o bisoñez en los últimos minutos de partidos como Canoe, Navarra o Ponferrada”, explica el técnico, satisfecho aun así porque “cada día se ha dado una versión mejor al anterior” y el grupo crece “con independencia a lo que se pueda añadir”.

El regreso de Round y un parón para “desconectar”

Así pues, por ahora, las incorporaciones al Zamora Enamora se centran en la vuelta de Jacob Round, que “seguramente no arranque al cien por cien pero es una pieza muy importante” para los planes de Saulo Hernández, que ha concedido a sus jugadores unos días de descanso.

“Queremos prepararnos los mejor posible y seguir engrasando poco a poco el equipo para afrontar de la mejor manera posible el partido contra Algeciras, que es importante para nosotros”, comentó el entrenador, añadiendo: “para ello, este final de semana el equipo descansará hasta el lunes porque, tras dos meses con mucho ritmo de entrenamiento, los jugadores necesitan también desconectar, ver a sus familias y volver después de ese pequeño parón con ganas, las pilas cargadas y la ilusión a tope para afrontar ese partido”.