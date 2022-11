Jacob Round será la principal novedad en el CB Zamora Enamora en el encuentro que este sábado disputará ante Algeciras (20.00 horas, Ángel Nieto). El alero regresa a las pistas tras dos meses en el “dique seco” y lo hace con buenas sensaciones. “Me encuentro muy bien. Dos meses sin jugar se hace muy largo, pero he hecho mucho trabajo con el preparador físico y me encuentro para jugar”, comentó el jugador que durante este tiempo ha tenido que ver a su equipo y a sus compañeros desde la lejanía. “He visto al equipo cada día y cada partido un poco mejor. Cuando ves a las personas día a día es difícil ver el cambio, pero te das cuenta de lo que hacíamos hace meses, ves que el equipo ha mejorado mucho”.

A título personal confesó que se ha sentido mal por sus compañeros al no poder estas estas jornadas pasadas en pista y “ahora no me voy a poner presión a la hora de anotar o hacer cosas en pista, pero a nivel de ganas de jugar e ilusión, tengo que tener más que nadie”.

Con todo, ante su inminente rival espera un partido “sencillo pero complicado”. “Algeciras es un equipo que tiene muy definido lo que hace. Es muy fácil ver lo que hace, peor lo hace muy bien y van 4-2” en el balance de victorias-derrotas. “Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacerlo no es nada fácil”, concluyó el jugador.

Saulo Hernández: "No soy objetivo con Jacob"

Precisamente sobre el alero habló largo y tendido su entrenador, en concreto sobre si su vuelta puede suponer el mejor refuerzo para los suyos en este momento, y lo primero que dejó claro que él no es objetivo con el alero. "Le queremos un montón. Lleva más de un año con nosotros y es complicado encontrar una persona más correcta, más educada, más trabajadora y que siempre dispuesta a hacer todo lo necesario por el equipo con un altruismo en su esfuerzo que nos tiene ganados. No espero nada de Jacob, como no lo esperaría de cualquier otro jugador que lleva dos meses fuera. Él tiene que entrar y ayudarnos como lo va a hacer, y será bienvenido, pero no es justo pensar en él como un salvador·, indicó Saulo Hernández.

No obstante, sí puntualizó que no se le ocurre nadie mejor que Jacob para "conocer la identidad del equipo, lo que queremos y más allá de las estadísticas, lo que él aporta en cada entrenamiento y cada partido lo que estamos dentro lo sabemos y lo valoramos".

Un Algeciras que piensa en LEB Oro

Ya centrado en su partido, Saulo Hernández recordó que "el Algeciras no es el mismo de estos años pasados que luchaba por no salvar la categoría sino que este verano ha incorporado un patrocinador nuevo muy potente y se han marcado el objetivo de subir a LEB Oro y van por el buen camino", y es que ahora mismo son cuatros en la tabla. "Es un equipo que está con un punto de veteranía y buenos jugadores consolidados en la categoría, que eso siempre es sinónimo de éxito, y a mayores es un equipo que, con el mismo entrenador desde hace tiempo, sabe bien a lo que juega". En cuanto a ese juego del rival, el técnico comentó que "desde fuera no tienes la sensación de que pueda ser complicado pararle, pero los que estamos dentro sabemos que es muy difícil porque son extraordinarios jugadores que juegan sencillo y siempre sacan rendimiento".

Respecto a cómo ganar a Algeciras sí explicó que "ellos son un equipo experimentado y nosotros más jóvenes, por lo que nos interesa un ritmo de partido más alto, aunque eso implique el poder cometer más errores" a lo que añadió que "tenemos que intentar que ese ritmo alto no se convierta en pérdidas porque es un equipo que penaliza extraordinariamente las pérdidas".

No encuentran lo que buscan en el mercado

Por último, y sobre los refuerzos para la plantilla, aseguró que todavía no han encontrado lo que buscan y necesitan, y no van a incorporar a ningún efectivo por el mero hecho de fichar. "No hay lo que buscamos, no lo encontramos y pienso que no es tiempo de fichar a alguien que no es lo que queremos". "El día que lo encontremos , se dirá, pero en el vestuario no hablamos de eso porque es una falta de respeto para los jugadores que están, que han demostrado que compiten y ganan. Lo que hacemos es intentar ser un poquito mejores cada día, y eso lo estamos consiguiendo", concluyó Saulo Hernández.