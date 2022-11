El CB Zamora Enamora no pudo regresar con victoria del parón liguero y cayó ante UDEA Algeciras en un duelo en el que los visitantes, impulsados por un extraordinario Córdoba, aprovecharon la irregularidad de los zamoranos para imponerse por 65-79. Un tanteo al que contribuyó, quizá más, el gran número de fallos y pérdidas de balón de los locales; sin olvidarse de un arbitraje muy discutido por la grada.

Con Jacob Round como gran novedad de su quinteto titular, regresando de una larga lesión, el cuadro zamorano no arrancó bien el partido. Pese a que Stilma inaugurara el marcador, un parcial de 2-7 por parte de UDEA Algeciras castigó la falta de puntería local. Una falta de acierto que se extendería a lo largo de la primera mitad.

El equipo de Saulo Hernández, sin embargo, se fue poco a poco entonando aunque no lo suficiente. Logró devolver el golpe con aciertos de Stilma y Persson, pero UDA Algeciras logró dos canastas con tiro adicional que volvieron a abrir brecha en el marcador. El duelo, tanto por acumulación de faltas personales de algunos hombres como por sensaciones, demandaba rotaciones y con ello llegó una versión más regular de los locales. Pero, pese a la aportación de Hustak o Marín, que se unieron a la lista de anotadores, los visitantes cerraron el primer cuarto con un claro 15-21 a su favor.

Sin puntos desde el perímetro y falta de contundencia en el rebote, el CB Zamora Enamora no podía frenar a su rival. Esa situación elevó el tanteo a 16-26 forzando el tiempo muerto de Saulo Hernández al inicio del segundo periodo. Un cuarto que arrancó con muchos fallos y pocas canastas, principalmente visitantes. Y pese a que Greene iniciara un parcial de 7-0 con el primer triple zamorano del duelo y la distancia se redujera a seis puntos, UDEA Algercias no tuvo problema en parar el partido, recuperar el aliento, y mantener su nivel. Un status que, si bien no fue alto resultó suficiente para sacar tajada de las numerosas pérdidas de balón locales.

El CB Zamora Enamora se convirtió, en los compases antes del descanso, en su peor enemigo. Sus jugadores cometieron demasiados errores y facilitaron varias canastas a un UDEA Algeciras que no desaprovechó regalo alguno para irse con un 29-40 a su favor al paso por vestuarios.

No arrancó con mejores sensaciones la segunda mitad para el bloque de Saulo Hernández, saldando el intercambio de canastas de los primeros cuatro minutos de la reanudación con un balance negativo (35-49) fruto tanto de su desorden como del acierto del visitante Córdoba. Un jugador determinante pues anotó y repartió canastas sin cesar hasta terminar forzando el tiempo muerto de Saulo Hernández con 17 puntos de desventaja para los suyos en el luminoso.

La diferencia de puntos se dejaba notar en el CB Zamora Enamora. El equipo mostró cierta precipitación y aunque ninguno de sus jugadores se escondió (todos acabaron el duelo viendo aro), su contribución fue insuficiente para secundar a Persson y evitar llegar al último tramo de partido muy lejos de UDEA Algeciras (45-62).

Los diez minutos decisivos dieron comienzo de forma plácida para los visitantes. Y es que, si bien UDEA Algeciras no acertó a anotar hasta pasados casi tres minutos, tampoco lo hizo un CB Zamora Enamora peleado definitivamente con el aro rival. Para colmo, el arbitraje siguió favoreciendo al bloque andaluz en cada jugadora comprometida, con diferencias de criterio que no hicieron más que pesar en un plantel ya justo de moral. Actuación que puso la "puntilla" con la injusta eliminación sobre Round ya con 51-71 en el marcador y apenas tres minutos de partido por delante.

El choque estaba decidido y poco importó que los locales se cargaran todavía más de faltas personales o el intento zamorano por maquillar el tanteo. UDEA Algeciras vivió de forma muy plácida el final de partido. Un duelo que acabó con 65-79 como tanteo y la sensación de que el CB Zamora Enamora necesita refuerzos con urgencia.