David Movilla, entrenador del Zamora CF: "En las grandes citas, este equipo siempre ha dado la cara"

Con la Liga regular acabada, y a expensas de lo que suceda en la fase de ascenso, es momento de los primeros balances en una temporada marcada, inevitablemente, por la situación judicial del presidente Víctor de Aldama, investigado en el marco del conocido como "Caso Koldo".

David Movilla recordó que, en líneas generales, tuvieron "un arranque de temporada muy bueno con experiencias positivas en Copa y Liga, y con un mes de diciembre que nos pesó a nivel condicional y mental. El equipo se rehízo y arrancamos enero e iniciamos febrero en el mismo tono" pero más adelante, después de diferentes circunstancias, "no hemos sido capaces de tener la regularidad, mentalidad, constancia y conexión en el juego" que hace a este equipo diferente. "Hemos tenido altibajos en nuestro rendimiento y, así como el bajón de diciembre en rendimiento y resultados fue por motivos diferentes, el que hemos tenido ahora de resultados ha sido fruto de que este equipo, cuando no tiene los cinco sentidos puestos en el juego, y no está centrado y conectado, es un equipo bueno porque tiene buenos jugadores, pero no es excelso como lo ha sido en ocasiones".

Sí recordó que están a tiempo de "conectarnos, mostrar la energía, de convocar a nuestra gente para lo que nos viene, que es lo más bonito y lo más importante", para concluir asegurando que para él la lectura de la liga regular es alta porque "este equipo ha conseguido algo que el pasado año se logró en la última jornada, y este año se ha hecho con holgura" compitiendo hasta casi el final por ese primer puesto. "Si este equipo está conectado, alineado con nuestra gente, somos un rival muy complicado, pero necesitamos eso".

En cuanto a la plantilla y cómo llega a esta fase de ascenso, comentó que están bien a nivel condicional, con todos disponibles salvo Diego Aguirre y Jesús Muñoz. "Hay algunos con mejor forma que otros, como es normal, pero sí están muy mentalizados de la responsabilidad que tenemos, que este escudo y afición necesitan de su mejor versión. Si miramos para atrás hay algo que nos hace ser optimistas, y es que, en las grandes citas, este equipo ha dado la cara", algo que está convencido de que volverá a suceder en el play-off que arranca este fin de semana ante Sant Andreu.