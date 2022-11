INFORMACIÓN ENTRADAS

SOCIOS

🗓️ JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

⏰ 19:00 A 21:00 HORAS

📍OFICINAS PABELLÓN LA ROSALEDA

🎫 SOCIOS: 10€ | NIÑOS SOCIOS 3€

NO SOCIOS

🗓️ MARTES 15 DE NOVIEMBRE

⏰ 19:15 A 20:00 HORAS

📍TAQUILLA PABELLÓN LA ROSALEDA

🎫 NO SOCIOS: 15€ | NIÑOS NO SOCIOS 5€ pic.twitter.com/rh41woBt8q