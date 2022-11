El Atlético Benavente Caja Rural ha sumado una victoria que le permitirán tranquilizar su situación en la clasificación de la División de Plata de fútbol sala tras un partido que dejó sentenciado al comienzo de la segunda parte donde impuso la calidad individual de sus jugadores frente a un rival que en ningún momento dio sensación de poder llevarse la victoria.

Ya en el minuto 6 los jugadores de Chema Sánchez dieron un primer golpe sobre la mesa con el gol que marcaba Guille a pase de Dani Colorado, aunque la respuesta del histórico equipo catalán fue inmediata pero Dani Simón realizó una gran parada ante Pabe. El Atlético Benavente se mostraba superior y su ventaja en el marcador se pudo incrementar con sendas ocasiones de Casas, Charlie y un “tuya mía” de Malaguti, Preciado y Novoa, pero el balón no quiso entrar. Y tuvo que ser el juvenil Diego Heras, segundos después de su debut en la categoría, el que culminase una gran jugada de Malaguti para poner el 2-0.

La superiridad benaventana era evidente al sucederse varias oportunidades claras que el equipo zamorano creaba aprovechando su gran labor de recuperación del balón, aunque Martorell también dispuso de algún buen balón pero Dani Simón se mostró insuperable en la portería.

El Martorell pareció volver a entrar en el mardido en un balón alto que envió el portero a Ferru en un par de ocasiones: en la primera, Dani Simón sacó el balón a córner, pero en la segunda nada pudo hacer porque el jugador del Martorell volvió a rematar de cabeza pero esta vez abajo y establecía el 2-1.

El Atlético Benavente supo reaccionar en el minuto final recogiendo un balón alto que le envió con la mano Dani Simón a Charlie que marcó de gran remate sin dejar caer el esférico. Con el 3-1 se cerraba la primera mitad.

El partido había estado bastante disputado pero el Atlético Benavente decidió al comienzo del segundo tiempo cerrar el encuentro con el 4-1 que hizo Preciado; el 5-1 que firmó Charlie en el minuto 23 y el 6-1 que materializó Malaguti con un disparo desde la derecha.

Con el partido sentenciado, el Martorell se tiró a la desesperada a reducir ventajas con portero-jugador y lo único que consiguió fue encajar dos goles más obra de Malaguti y We Casas (8-1). Los catalanes siguieron buscando el gol y lo encontraron en el minuto 33, pero Benavente no bajó la guardia y pudo haber incrementado todavía más su ventaja aunque ni Charlie ni We Casas acertaron en dos remates seguidos que desbarató el portero visitante.