El pabellón Ángel Nieto, en Zamora capital, podría ser feudo del Atlético Benavente

Las obras previstas en el pabellón de La Rosaleda, donde juega sus partidos como local el Atlético Benavente Caja Rural, pueden provocar una situación bastante inesperada e inédita, y es que el equipo blanquiazul se vea obligado a jugar su próximo partido de Copa del Rey como anfitrión en el pabellón Ángel Nieto de Zamora capital. Por el momento es una opción que está en el aire pero que no se descarta, y es que el proyecto de cambio de pista y ampliación de aforo de La Rosaleda está ahora mismo en periodo de licitación y si la ejecución de las obras coincide con el martes 15 de noviembre no tendrán más remedio que trasladarse puesto que es en esa fecha cuando jugarán la siguiente eliminatoria “copera” ante un Primera División todavía por determinar.

Desde el club aseguran que todavía no tienen confirmado nada al respecto, pero sí admiten que, en el caso de que no puedan jugar en La Rosaleda, Zamora sería la primera opción que hay sobre la mesa. “No hay nada hablado todavía con el Ayuntamiento de la capital, pero si nos viéramos en esa situación lo solicitaríamos, aunque no queremos molestar a los clubes que se entrenan y juegan allí habitualmente”, apuntó el presidente Álvaro Arias, quien reconoció que la segunda elección sería la provincia de León.

Por parte del Ayuntamiento de Benavente dejan claro a este periódico que su intención es evitar que el Atlético Benavente tenga que desplazarse para disputar esta cita de Copa del Rey, y es que no quieren que la afición blanquiazul se pierda un evento de estas características. Por ello, Fernando Marcos, concejal de Deportes, dejó claro que harán todo lo que esté en su mano para que este partido de Copa del Rey se celebre en La Rosaleda, y que las obras coincidan en semana de desplazamiento o aprovechando algún parón en la competición.

El nombre del próximo rival del Atlético Benavente Caja Rural para el “torneo del KO” se conocerá en las próximas horas. Será el tercer año que se midan a un Primera División, y lo único que está claro es que no serán ni Barcelona ni Palma Futsal, exentos en esta eliminatoria por jugar en competición europea.

Dani Simón, jugador del Atlético Benavente: “Había que ganar fuera de casa”

En el Atlético Benavente todavía saborean la victoria ante el Segosala en Copa del Rey, que les permitirá enfrentarse a un Primera División el próximo mes de noviembre. Dani Simón admitía que la victoria en tierras segovianas del pasado martes, aunque fuese ante un Segunda División B (3-6), es un chute de energía y moral para los jugadores puesto que, en todo el curso, pretemporada incluida, no habían conseguido ganar lejos del pabellón de La Rosaleda.

“Teníamos la obligación y la necesidad de ganar fuera de casa, y lo conseguimos”, comentó el portero, quien recordó las derrotas en Castellón, Madrid y Ferrol. “En Segovia arrancamos bien pero sí es verdad que con el 0-6 al comienzo de la segunda mitad (0-5 al descanso) nos relajamos, que es algo normal, y ellos apretaron. Con el 3-6 yo, particularmente, me empecé a mosquear pero no vi peligrar la victoria”. Ahora, la plantilla ya está centrada en la competición casera y este fin de semana reciben en La Rosaleda al Alzira, el sábado a partir de las 20.00 horas, en un partido que podrá seguirse por internet.