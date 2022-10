Yago Iglesias, técnico del Zamora CF, afirmó en rueda de prensa que el equipo rojiblanco se enfrenta este fin de semana un duelo "en un contexto diferente" al que se ha encontrado hasta ahora fuera de casa y ante un rival "con una idea similar" a la que ejecutan los zamoranos sobre el verde. Un duelo en el que el entrenador gallego espera que no se cometan los errores de anteriores encuentros y en el que se note el trabajo tras pérdida de balón y recuperación, aspectos que subrayó como "determinantes" frente al UP Langreo.

"Ha sido una semana, como siempre que se pierde, dura al inicio y de caras largas. Pero, a partir del miércoles, el equipo ha puesto actitud para intentar revertir la situación y preparar el partido lo mejor posible para volver con los tres puntos", comentó Iglesias, destacando que para ello el Zamora CF deberá adaptarse a "un contexto distinto al que está habituado" pues se juega en un campo de hierba artificial y un equipo diferente a los anteriores. "Es un contexto distinto incluso al que se vivió en Laredo pues el campo era de hierba artificial pero contaba con dimensiones y un estado diferentes. En este caso es más amplio y grande pero el terreno es diferente con bote distinto. También el tipo de rival, que quiere tener la pelota y tener mucha movilidad, buscando generar opciones a través de tener la pelota", analizó el adiestrador, asegurando que se ha preparado "sobre la base de nuestra idea de juego pero metiendo ciertos matices en aspectos" específicos del duelo y otros que "están penalizando" al grupo. "Hemos buscado variantes para alcanzar el equilibrio entre generar ocasiones y evitar que nos hagan oportunidades o, al menos, acaben en gol", subrayó.

Iglesias destacó que no espera grandes variantes por parte de su rival a la hora de medirse al Zamora CF, si bien es consciente que los equipos han estudiado al equipo y pueden apostar por estrategias diferentes. "Sé lo que opinamos y pensamos del equipo rival, que pese a no haber iniciado bien en casa la liga y no lograr resultados positivos como nosotros, tiene una idea de juego clara con movilidad y control del balón. Ellos saben que también apostamos por ello pero, como ya indiqué el pasado domingo, si fuera el técnico del equipo rival quizá abogaría por hacerme fuerte defensivamente y esperar el error del Zamora CF, que está cometiendo fallos de bulto cada semana. No sé si el entrenador rival va a cambiar algo o no, pero entiendo que jugando en casa y su trayectoria, seguirá con la misma idea como nosotros, introduciendo matices del juego que son los que tocan", explicó el gallego. dando a entender que la contienda será una lucha por la posesión del balón.

En esa pelea por controlar el cuero y sumar los tres puntos, Yago Iglesias destacó que tanto las pérdidas de balón como las recuperaciones del mismo, "momentos clave del fútbol", volverán a ser determinantes. "Nos centramos muchas veces en que no hacemos goles o que recibimos tantos muy fáciles pero, entremedias, hay dos momentos en los que se pasa de una fase a otra y son los momentos clave de este deporte. Son los momentos en los que aparecen los espacios y los errores, por colocación o por una mala ejecución técnica", afirmó, apostillando: "según la idea que tenemos, es cierto que no hemos estado bien en esas dos parcelas y lo hemos analizado buscando trabajar en las maneras de solucionarlo, estar más arropados o evitar riesgos y fallos innecesarios". Aun así, confesó que también el guion del choque influirá en el trabajo sobre esta parcela al afirmar que "el partido dura 90 minutos y hay momentos en los que puedes arroparte más o menos. Si empiezas ganando, como le ha ocurrido a nuestros rivales, es más fácil no exponerte tanto y que a la hora de perder el balón tengas más gente para defender; si empiezas perdiendo, ocurre todo lo contrario y te desestructures un poco más. Debemos alcanzar un equilibrio en las fases".

Precisamente, sobre ese equilibrio también incidió el técnico a la hora de concretar sus palabras de la semana pasada al dar a entender que los veteranos pasarían a tener un papel más determinante en el once titular. "Sigo pensando lo mismo pero eso no significa que el equipo inicial sea únicamente formado por veteranos. Hay jugadores Sub-23 que están entrenando bien, gozan de las cualidades necesarias para jugar, rinden sobre el césped y son necesarios para el grupo", subrayó Iglesias.

Por último, y sobre la tendencia positiva lejos del Ruta de la Plata y la posibilidad de alargar la misma en Langreo lejos de la presión que puede vivir el grupo en el Ruta de la Plata, Iglesias apuntó: "La realidad es que los números lo dicen así pero yo prefiero jugar en casa todos los fines de semana. Por el campo que tenemos, porque es nuestra casa... Es cierto que, desde la temporada pasada, arrastramos el debe de no competir igual en casa que fuera y que, dentro de la situación en la que estamos y los números, a lo mejor estas dos jornadas fuera del Ruta de la Plata pueden ser algo positivo y a tener en cuenta con esos datos en la mano".