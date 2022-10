Fernando Ruiz, jugador del Balonmano Zamora Enamora, no dudó hoy a la hora de señalar que pese al negativo inicio de liga de los pistacho, el equipo al que pertenece tiene “potencial para estar infinitamente más arriba de lo que se está ahora” en la clasificación. De hecho, el pivote no descartó que el actual colista de su grupo en División de Honor Plata pueda tumbar este fin de semana al líder, el Atlético Novás, en el Ángel Nieto.

“Volvemos con buenas sensaciones del parón”, señaló Fernando ayer, destacando que “el equipo jugó bien contra este mismo rival el otro día en Copa del Rey, mejorando respecto al duelo de Alcobendas. Además, estas dos semanas de trabajo han sido bastante buenas y han permitido al equipo mentalizarse al máximo para encarar el partido”. Un trabajo que ha llevado al grupo dirigido por Iván López a “tener ganas de salir a la pista, hacer las cosas bien y demostrar que se puede dar más de lo que se ha dado hasta ahora y que, por circunstancias, no se ha podido mostrar”, según indicó el jugador.

El zamorano, por tanto, cree que el parón liguero “ha sido positivo” para el Balonmano Zamora Enamora, llevándole a tener una “mejor preparación” de cara al regreso de la competición. “Es un periodo en el que reseteas, se hace una reflexión y se valoran cosas que deben mejorar; después lo llevas a la pista y, con dos semanas de trabajo para este partido, pues la preparación es mucho más completa”, comentó.

Pese a las palabras del pivote, no todo ha sido positivo para el cuadro de Viriato en este intervalo, ya que se confirmó que Jortos no estará lo que resta de temporada con el grupo por culpa de su lesión de rodilla. Un lance que Fernando calificó como “una putada, hablando en plata”. “Lo es y no solo en lo deportivo, también en lo que es el vestuario y el día a día”, aseveró, apostillando: “es difícil de digerir que una persona tan importante para el equipo no esté. Yo le deseo una pronta recuperación, ojalá esté aquí cuanto antes porque es una baja muy importante”. Una ausencia que, sin embargo, el jugador aseguró que el equipo puede superar: “es una baja importante pero, el otro día cuando se lesionó, el equipo luchó igual y jugó bien. Sabemos el valor de Jortos pero el equipo tiene mimbres y está mentalizado de que, sin él, también tiene posibilidades de ganar y lograr un buen resultado ante cualquiera”.

Fernando confesó que eso de dedicar victorias a él le parece “algo así como un mito” y que su intención y la de todo el equipo no es brindarle un triunfo a él “que va a sufrir como el que más en la grada”, sino “ a toda la afición, porque también está sufriendo mucho”. “Ganar en casa es una motivación tanto por Jortos, como por la afición como por nosotros mismos, que hemos trabajado lo suficiente como para merecer la victoria”.

Ese premio que ansía el Balonmano Zamora Enamora depende de si los zamoranos son capaces de volver a plantar cara al Atlético Novás y, esta vez, superarles en pista. Un futurible que Fernando augura complicado pero plausible.

“En el último encuentro, el de Copa, ellos vinieron con varias bajas, no sé si por lesión o por temas técnicos, pero sé que vendrán con todo a ganar como lo hicieron ese día. Al fin y al cabo, todos los equipos juegan a ganar. No conozco ningún equipo en estas categorías que especule con el resultado, así que espero que acudan al Ángel Nieto al completo y que muestren el mismo nivel o uno superior al de la Copa”, comentó el pivote zamorano, añadiendo: “aun así, estamos al nivel de poder ganarles, como el otro día. Además, es el líder y ganarles en casa sería esa dosis de moral que tanto nos hace falta y nos permitiría demostrar que tenemos equipo para estar infinitamente más arriba de donde estamos, cosa de la que no me cabe duda”.