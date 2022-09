Con la única ausencia de la brasileña Mariane de Carvalho, que no ha podido todavía viajar a Zamora por problemas burocráticos, Ricardo Vasconcellos y su equipo técnico iniciaron los entrenamientos del Recoletas Zamora que cumplirá su segunda temporada en la Liga Challenge con el objetivo renovado de conseguir el regreso a la Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español.

Vasconcellos anunció que el equipo realizará una intensa preparación de pretemporada con siete partidos previos al comienzo de la Liga el 1 de octubre con la visita al Azkoitia Azpeitia. El nuevo preparador naranja contará de nuevo como ayudantes con Antón Berges y Carlos Bouza, a los que se suma como preparador físico Fabio Valdivia que repite también en el Zamarat.

El nuevo Recoletas tendrá un importante componente físico con un juego interior muy potente en el que siguen Nneka y Ornella Santana Ezeigbo, a las que se suma Bintou Lo; y una segunda línea de juego interior de un altísimo nivel con la argentina Victoria Llorente, la brasileña Mariane Carvalho, Ángela Vendrell y Adrijana Knecevic.

Y en la línea exterior, seguirá llevando las riendas del juego Isa Latorre, a la que se suma otra jugador muy experimentada en la dos primeras categorías como es Irene Lahuerta, que contarán con el apoyo de María Barneda que regresa al equipo zamorano en el que ya militó en la pasada campaña.

Vasconcellos contará también en los entrenamientos con tres jugadoras cadetes y una junior de la cantera del Zamarat.

"Es un equipo con posibilidades de ascender, pero hay otros cuatro o cinco que tienen también opciones”

Ricardo Vasconcellos informó ayer en su primera comparecencia con la prensa que el equipo se encuentra en buen estado físico, como quedó patente en las primeras evoluciones de las jugadoras sobre el parquet del Pabellón Ángel Nieto: “Es un equipo con posibilidades de ascender, pero hay otros cuatro o cinco que tienen también opciones”. El técnico de Oporto afronta su segunda etapa en el baloncesto español al que sitúa entre los “mejores de Europa, todas las categorías están muy por encima de la media europea y para mi es un lujo poder estar en este ambiente”.

PRIMERA AMISTOSO, EL VIERNES 9

El programa de partidos amistosos comenzará el próximo fin de semana con dos amistosos en el País Vasco contra IDK Euskotren el viernes 9 y Gernika, al día siguiente. El viernes 16, el rival será el Celta de Vigo, en la ciudad gallega, y el domingo 18 el Recoletas jugará en el Angel Nieto contra el BF León. A mitad de la semana siguiente el equipo viajará al Bierzo para jugar contra Bembibre, y en la Copa Castilla y León que se juega en Valladolid, el primer rival será Perfumerías Avenida el viernes 23 y al día siguiente las de Vasconcellos se medirán de nuevo con el Bembibre, con el primer título oficial de la temporada en juego.

“Soy un entrenador que defiende mucho y que le gusta jugar un baloncesto rápido"

“Soy un entrenador que defiende mucho y que le gusta jugar un baloncesto rápido, de posesiones cortas y me gustaría que fuera creativo aunque unas vece se lo será más y otras menos. Todo dependerá de las jugadoras pero me gusta un baloncesto alegre, si puede ser”. Reconoce el técnico luso que no ha trabajado nunca con ninguna de las jugadoras que tiene aquí a sus órdenes, pero asegura que “es el equipo que yo quería, dentro de las posibilidades, es una plantilla que me ilusiona y tiene la calidad necesaria, pero tienes que trabajar todos los días para llegar a los objetivos”.

Por otra parte, Vasconcellos reconoce también que “es una plantilla equilibrada, con más de una jugadora para cada posición y mezcla de juventud y experiencia. Pero ahora hay que trabajar para llegar”, concluyó.