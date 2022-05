El futuro de Yago Iglesias en el Zamora CF se decide esta semana

El Zamora CF entra en la última semana de competición en Primera RFEF y tanto el club como el entrenador, Yago Iglesias, quieren dejar cerrado cuanto antes el futuro laboral del gallego en la entidad del Duero.

Por el momento, y tras varios días de conversaciones, las partes avanzan y hay buena sintonía. Tanto es así que desde las oficinas del Ruta de la Plata admiten que ha habido progresos en la opción de renovación que ellos mismos impulsaron, pero aún quedan cosas por concretar. El objetivo es que en estos próximos días se clarifique la situación, ya sea para un lado o para el otro (aunque todo apunta a que la continuidad de Iglesias está muy cerca) y a partir de ahí poder hablar con los jugadores que interesan para una renovación, y los primeros con los que se sentarán serán con los únicos zamoranos en la plantilla: Dani Hernández y Carlos Ramos, como posible base del proyecto para el año que viene.

Después se comunicarán las bajas seguras y se abrirá conversación con los futbolistas que puedan interesar para iniciar el regreso a Primera RFEF.

Al igual que sucedió primero con el Tudelano y después con el Zamora CF, este pasado fin de semana perdieron definitivamente la categoría el Valladolid Promesas (que será rival rojiblanco en Segunda RFEF) y también el Talavera, mientras que Dux y Athletic lograron finalmente la salvación. La última jornada servirá, no obstante, para determinar qué equipos disputarán el play-off de ascenso. Deportivo y Ferrol ya lo tienen asegurado, pero quedan por decidir dos plazas que ahora mismo ocupan Celta B y Rayo Majadahonda.

El club pedirá adelantar el derbi

El Zamora CF se despedirá el sábado de la Primera RFEF y de su afición. En un principio el encuentro quedó marcado para el sábado a las 18.30 horas, pero en la entidad del Duero solicitarán a la RFEF poder adelantar la hora. El motivo es que a las 21.00 horas se juega la final de “Champions” y opinan que a la afición le vendría mejor que fuera un poco antes.

Al no haber nada en juego en el derbi entre dos equipos descendidos, no creen que les pongan problemas. Por el momento, el horario oficial se mantiene como jornada unificada, pero cualquier cambio se confirmará en los próximos días, antes de poner en venta las últimas entradas de la temporada. Lo que sí parece descartado es que el encuentro se traslade al domingo, puesto que desde el Zamora CF indicaron que la orden es que la liga quede concluida el sábado. No obstante, hablarán con el filial del Valladolid, aunque dada la cercanía, no habrá problemas, salvo que se avecine una ola de calor que impida que se juegue a primera hora de la tarde.