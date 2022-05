“El Zamora CF debe volver a Primera RFEF por todo”

Yago Iglesias tiene muchas papeletas, prácticamente todas, para renovar por el Zamora CF y ser el encargado de dirigir a una plantilla que debería tener como objetivo volver a Primera RFEF, además de mantener la profesionalidad que envuelve al club. El técnico no oculta que le gusta la entidad y el proyecto, pero por el momento no se moja en cuestiones de plantilla y jugadores. No obstante, sí defiende los números que, a pesar del descenso, ha firmado el equipo desde su llegada al banquillo.

–Quedan dos jornadas para que acabe la competición, con el descenso certificado, ¿qué balance hace de su estancia en el Zamora CF?, ¿cómo resumiría estos meses en el club?

–Evidentemente los resultados no han sido lo positivos que quisiéramos, aunque esta semana, contando con el del Extremadura, llevaría aquí 23 partidos y hemos hecho 26 puntos, lo que es muy positivo para un equipo que estaba peleando por no descender, sobre todo por el déficit de puntos que tenía cuando nosotros llegamos. En la jornada 23, el que se salvaba era el Talavera, que tenía 23 puntos y nosotros hemos hecho en 23 jornadas 26 puntos. Esos son los números que el equipo tiene desde que nosotros lo cogemos a finales de noviembre. El déficit de puntos que llevamos hace que el equipo descienda a falta de tres jornadas. Eso a nivel numérico, pero en cuanto a sensaciones, desde que estamos son pocos los partidos en los que el equipo no ha dado la cara o no ha competido. Incluso, por momentos, creo que el fútbol ha sido injusto porque la plantilla creó muchas ocasiones, pero no marcaba, y eso es un poco el resumen en el terreno de juego. Luego, nos encontramos un club muy profesional, con ganas de crecer, de hacer las cosas bien. Poniendo las tres cuestiones en la balanza, es un análisis positivo porque estamos contentos con lo que el equipo ha hecho, con lo que el club hace para crecer, pero el problema es que este año ha sido cruz en el terreno de juego.

–¿Tanto han pesado las 13 jornadas anteriores a su llegada?

–Sí. Cuando llegamos el equipo solo había tenido dos victorias y nueve derrotas. Nosotros llevamos 9 derrotas en 23 partidos. Sí ha pesado, sobre todo a nivel mental de los jugadores, de verse que van pasando las jornadas y no solo no eres capaz de ganar, sino que cuando lo haces no subes escalones. Es cierto que al poco de llegar igualamos al Talavera y parecía que salíamos, pero en el inicio de la segunda vuelta el equipo vuelve otra vez a la realidad. No era lógico que cuando llegamos nosotros se ganaran tres partidos seguidos, se firmaran dos empates… Sí es verdad que los resultados fueron más regulares, pero el gran debe ha sido el gol.

–Ha sido el gran problema esta temporada.

–Desde el décimo quinto puesto hacia abajo, somos el equipo que menos ha recibido, pero también el que menos goles ha marcado. Nosotros tenemos 26 goles a favor, y el Valladolid B, que está a dos puntos y un puesto por encima tiene 42. El “debe” es marcar goles, porque ha habido partidos en los que si el equipo hubiera estado acertado… pienso en muchos partidos como Irún, Tudelano… en los que el equipo generó muchas ocasiones, pero no las metió. En la situación en la que estábamos no valían los empates.

–A su llegada dijo que todo se entrena, pero la falta de gol no mejoró.

–Trabajamos en ello, insistimos, es verdad que se puede entrenar todo, pero tienes que tener acierto. Es un “debe mejorar” que tiene el equipo de cara a la temporada que viene, y creo que hay que aprender de las cosas que se van viviendo y este año, algo que yo tengo anotado de cara a la temporada que viene, sea en Zamora o en otro lugar, es acertar con esa parte del campo, y la efectividad.

–Es cierto que se mejoró en resultados en diciembre y principios de enero, ¿cree que hubo futbolistas que apretaron en ese periodo por miedo a que se les diera la baja en el mercado de invierno?

–No lo sé. Puede ser que eso, unido a que con el cambio de entrenador siempre se aprieta más, hiciera un efecto de que el equipo se viniera más arriba. Pero no creo que se relajasen después, sino que vino por el día a día y las circunstancias. El fútbol es un deporte colectivo que no depende solo de uno, ni en dinámicas positivas ni negativas.

En ningún momento dejé de creer que la salvación era posible, aunque matemáticamente era complicado

–¿Cuándo dejó de creer que era posible la salvación?

–Cuando ganamos a Ferrol todos estábamos convencidos de que sí. Viendo la imagen del equipo estaba muy seguro de que íbamos a estar peleando hasta el final. En ningún momento dejé de creer que la salvación era posible, aunque matemáticamente era complicado. Un equipo que a lo largo del año gana solo 8 partidos, que hace pocos goles… pues la tendencia te dice que va a ser difícil. Después de ganar a Ferrol, era clave ganar al Tudelano, pero no se pudo llegar con vida a la última jornada.

–¿Esperaba que le ofrecieran la renovación cuando no se ha cumplido con el objetivo de la permanencia?

–El club ve que hay un trabajo detrás, la situación en la que se llegó y lo que el equipo ha hecho. Es verdad que la semana pasada César Villafañe me comunica que quiere contar conmigo de cara a la próxima temporada para continuar con el proyecto. No me coge de sorpresa, pero no me lo esperaba tan pronto porque habitualmente suele ser cuando las temporadas finalizan cuando te dicen si cuentan contigo o no, pero no hubo más que una primera toma de contacto. El club me transmitió que contaba conmigo. Entiendo que esta semana o la que viene se hablará de más cosas para seguir o no.

–¿Le apetece seguir?

–No veo por qué no. La idea del club es seguir con el proyecto fuerte que es el Zamora CF, ya sea en Segunda RFEF o en la categoría que sea, con la idea de volver a Primera RFEF. Estoy muy contento en el club y en la ciudad, pero hay que hablar de ciertos aspectos como la confección de la plantilla, entre otras cuestiones.

El Zamora CF tiene muchas cosas que hace que sea un club profesional

–El proyecto le gusta, ¿de qué depende el sí?

–El Zamora CF tiene muchas cosas que hace que sea un club profesional: el trato al jugador, el día a día… me gustaría mantener todo eso aunque se esté una categoría por debajo.

–¿Lo que pide es mantener la profesionalidad de Primera RFEF en Segunda RFEF?

–Sí, y el club me transmite que va a ser así. Tienen que hacer presupuesto y vamos viendo cómo evoluciona el tema.

–El porcentaje de opciones para su renovación es muy alto.

–Sí. Estamos muy contentos aquí. Es un sitio para seguir creciendo. El año que viene el Zamora CF será, a priori, uno de los gallitos de la categoría.

–El objetivo debe ser el ascenso.

–Claro que sí. El Zamora CF debe volver a Primera RFEF por todo: profesionalidad, estructura de club, por hacer bien las cosas... por todo.

–¿A cuántos de la actual plantilla renovaría?

–No depende solo de mí. Hay que esperar a que se acabe la temporada y ver el rendimiento de todos los jugadores cada jornada, cómo entrena el jugador, cómo compite… y luego tomar decisiones. Después hay otras variables como los aspectos contractuales.

–¿Apuesta por renovar al bloque o se debería abogar por caras nuevas?

–Lo que sé es que hay muchos jugadores de la plantilla que en Segunda RFEF serían futbolistas de altísimo nivel.

Tenemos que jugar contra Majadahonda y Valladolid B y no estoy pensando en el año que viene

–¿Tiene ojeados jugadores para el próximo curso?

–No. Todavía estamos en competición. Quedan dos semanas, tenemos que jugar contra Majadahonda y Valladolid B y no estoy pensando en el año que viene.

–¿La afición del Zamora CF le parece dura?

–La afición estaba acostumbrada en los últimos años a éxitos, ganar más que perder, competir ante grandísimos equipos y este año, a nivel de resultados, el equipo no ha estado como en las temporadas anteriores y es lógico que pidan que se gane más y se compita mejor. De todos modos, también creo que, por momentos, no hemos sido conscientes del nivel de la categoría, cómo se ha llegado de rápido y lo difícil que es competir en esta categoría. Solo hay que ver los equipos que están peleando por no descender. A la categoría hay que darle la importancia que tiene y valorar lo que el equipo hace o no.