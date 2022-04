Unionistas de Salamanca - Zamora CF | Abocados al descenso

El Zamora CF no fue capaz de sumar un triunfo ante Unionistas y se coloca a diez puntos de la salvación. El margen de maniobra es casi nulo a partir de ahora.

El entrenador del Zamora CF apostó por muy pocos cambios y hubo pocas sorpresas en un once que, estuviese quien estuviese, debía luchar por la victoria irrenunciable dados los resultados de terceros (triunfos de Talavera, Promesas y +3 del Athletic B)

JORNADA 30⚽️|



Ya tenemos la alineación elegida por Yago Iglesias ✌🏻



El ZCF saldrá con el siguiente once frente a @UnionistasCF en el Reina Sofía ⚔️🛡#VamosMiZamora

La realidad es que al Zamora CF solo le queda aferrarse a los milagros. Los nervios atenazaron a los de Yago Iglesias en el campo de Unionistas, donde un equipo local tranquilo y con los deberes hechos rompió su mala racha de seis jornadas sin vencer consiguiendo una victoria sufrida al final, pero que hunde a los rojiblancos en la tabla con 26 puntos en su casilla. El equipo anduvo muy romo en el primer periodo, no tuvo poder de reacción al 1-0 salmantino en el arranque de la segunda y sólo en el tramo final se volcó, recibiendo un 2-0 que fue todo un mazazo al borde del noventa pero que aún tuvo respuesta con la diana de Jorge Fernández. No se puede arreglar en minuto y medio lo que no se ha hecho en 92, y se regresa de vacío y con la sensación de que el futuro pinta muy, muy negro en el Ruta de la Plata.

PRIMER TIEMPO ESPESO

En el primer periodo, mucho equilibrio en el Reina Sofía y demasiado respeto entre dos equipos tirando a reservones, contentos de entrada con mantener el cero en su portería y sin locuras defensivas en pos de abrir el marcador. Más intenso el Zamora en sus acciones mientras Unionistas jugaba con tranquilidad, sacando la defensa local el primer peligro de los rojiblancos en un saque de banda en largo colgado al área con una salida de Salva a ´prendere farfalle´ (cazar mariposas), como dicen los más poéticos de los seguidores del calcio.

Y en esas cosas podían divagar los espectadores presentes en el campo salmantino, porque el juego se desarrollaba en la medular y sin apenas sobresaltos en las cercanías de las dos porterías. Al paso por el minuto veinte, un centro del interior Jordan -sorpresiva su posición, más adelantada- acababa en caída de Losada en el área con el Zamora pidiendo tímidamente penalti, que no pareció ni se pitó.

Pedraza probaba para Unionistas pocos instantes más tarde, tras penetrar en el campo adversario con el esférico en su poder y ver que nadie le salía la paso, pero su zambombazo salía defectuoso y desviado. Una jugada que despertó a los seguidores visitantes, gritos de ´Zamora, Zamora´ en el Reina Sofía.

El partido no variaba un ápice en su dinámica de intentos de los dos equipos pero siempre controlados por las serias defensas. Nadie se soltaba, no había un pase filtrado en condiciones ni un desmarque, sólo balones en largo que eran caramelos para los centrales. En esa tesitura, lo más divertido era ver un dron sobrevolar el campo de Unionistas y poco después comprobar que había un árbitro, ya que en cinco minutos cayeron tres tarjetas, una de ellas para un exrojiblanco como Íñigo Piña.

Nespral tuvo en el tiempo añadido una de las mejores para el equipo propietario del terreno, pero su llegada al área acababa en centro que atrapó bien Pau Torres adelantándose a De Miguel en su intento. Con el cero a cero y la sensación de que aquello había de soltarse tarde o temprano, quince minutos a vestuarios.

Baselga tenía la primera para los de Yago Iglesias en los primeros compases del segundo periodo, de nuevo con los zamoranos metiendo una marcha más en esos minutos iniciales. Pero esta vez la reacción de Unionistas llegó pronto, y llegó con pólvora. Y es que a los diez minutos de encuentro, un ataque local por la diestra acababa en centro raso de Cris Montes que controlaba Jorge Mier, incorporado a la ofensiva, y el ´dos´ local se revolvía soltando un latigazo raso y cruzado que se colaba tras tocar en el poste.

Quedaba mucho tiempo y el Zamora tampoco enloqueció queriendo hacer el uno a dos antes del empate. Subían líneas los rojiblancos pero la defensa salmantina se desplegaba con acierto en los despejes y las coberturas. Iba apretando el Zamora sobre todo por el perfil derecho, pero los locales encontraban más huecos para las contras y así un centro de Salinas por la izquierda encontraba el remate de volea de Cris Montes en el segundo palo, que entre un defensa y Pau Torres sacaban a córner con acierto.

Llegaba poco el Zamora, apenas un centro raso que atrapaba Salva sin sobresaltos, aunque con el paso de los minutos el equipo se iba acercando más, haciendo cosquillas a la zaga charra Baselga con una gran entrada por la línea de fondo pero con centro a las manos del meta local. En las contras ahora Unionistas encontraba verdaderas autopistas para Cris Montes y Rayco en las dos bandas, pero con la defensa haciendo horas extras se salvaban escollos.

La tuvo de cabeza Javi Navas a diez del noventa, paradón de Salva, pero jugando con fuego se acabaron quemando los del Ruta de la Plata. Avisaba de Miguel con un cabezazo a centro de Salinas que evitaba Pau Torres con un paradón de órdago, pero al minuto ya nada pudo hacer el arquero cuando el espigado ariete remachaba a la red un rechace del travesaño en remate de Cris Montes.

Parecía todo sentenciado, pero Jorge Fernández entró por el costado zurdo como un cuchillo y su centro chut se coló como una exhalación en la meta local. Habían pasado dos minutos desde el 2-0 y restaban otros dos para el final, pero el colegiado se olvidó de que Unionistas había hecho dos cambios más, no quiso subir su apuesta ni un segundo y el pitido final sentenció al Zamora a una derrota especialmente amarga, porque sabe a descenso.