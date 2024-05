No le gustó al presidente de la Diputación que empezara una intervención en el pleno con esta frase para defender mi posición política. Y me interrumpió. No me extraña. La frase se refiere a una anécdota de la República –referida por Salvador de Madariaga- en la que un cacique, capataz de un cortijo en Andalucía, entregaba a los jornaleros unos duros junto a la papeleta del voto para comprarlo. Y uno de los pobres y humildes jornaleros le arrojó las monedas a la cara diciendo con dignidad: ¡en mi hambre mando yo!

Quería con ello explicar al diputado que recriminaba mi diferente voto sobre el acuerdo marco de servicios sociales en el ayuntamiento donde gobernamos y en la diputación. Porque servicios como la ayuda a domicilio son competencia de la Junta, por lo que debería financiarlos; y sin embargo es el ayuntamiento y la diputación quienes pagan el déficit a costa de sus vecinos, por lo que la abstención era la forma de denunciar esta injusticia sin obstruir la llegada del dinero de la Comunidad. Podrá o no entenderse el voto diferente, en función de la ética de las "convicciones" en un caso y de la "responsabilidad" del gobierno en otro, que no deja de ser el pan de cada día de la ética política (Max Weber). Porque: ¡en mi coherencia mando yo!

Lo que sí es incoherente es que en los plenos de la diputación se hable más del ayuntamiento de Zamora que de los 247 ayuntamientos de los pueblos, villas y ciudades de la provincia, pese a que es el único independiente de la autocracia de la institución regional y está gobernado por izquierda unida. O tal vez por eso: porque no depende del caciquismo histórico y renovado de la institución provincial.

Lo importante es que la anécdota del jornalero que manda en su hambre y su dignidad, puede ser aplicada a la provincia de Zamora que sigue siendo una de las más pobres de España, mientras la diputación mantiene un rico triunfalismo que contrasta con los datos de paro, emigración y despoblación galopante. Una autocomplacencia que le impide ver la realidad y luchar para cambiarla, arrojando si hace falta los duros que recibe de otras instituciones para mandar en su hambre.

¡En mi hambre mando yo! están diciendo muchos vecinos y oriundos de una o varias generaciones de Junquera y Vega de Tera, y de los pueblos cercanos, ante la construcción de una planta de biogás a partir del tratamiento de los purines y otros residuos de la ganadería. Arrojan a la cara de los defensores del proyecto los cuatro duros de recaudación de impuestos y los cuatro miserables puestos de trabajo con los que se justifica la planta de biogás que una multinacional, con sede social en la capital de España, quiere instalar en la fértil vega del Tera. Una vez más la sede social en Madrid, y la producción de energía ocupando Zamora por tierra, agua y aire.

Apelan a la coherencia de tratar los residuos de los purines donde se producen, cuando desde hace años muchos pueblos al borde de la extinción demográfica han dicho ¡en mi hambre mando yo!, y se han movilizado en contra de la construcción de macrogranjas de cerdos, que nacían y pasaban los primeros años de su vida en Zamora, para acabar siendo rentables económicamente en las fábricas de chorizos de otras zonas más ricas. Y aquí dejaban esos purines que ocupaban las tierras sin cultivar, contaminaban el agua y al final, por coherencia, se quieren tratar cerca de donde se producen para producir –valga la redundancia- nuevas energías renovables de biometano o biogás. Una energía que se exportará como los cerdos para hacer rentables las fábricas de chorizos de los cerdos procedentes de nuestras macrogranjas, que aquí tampoco se instalan.

¡En mi hambre mando yo! Y esta vez arrojando los duros a la cara, dijeron hace años los zamoranos que se opusieron a la construcción de una central nuclear primero, y de un cementerio de residuos nucleares después, en la terrible coherencia de quienes defendían primero la contaminación y luego su tratamiento.

¡En mi hambre mando yo! Han dicho también en los pueblos que han visto sustituir los huertos de tierra por los huertos solares, los molinos de trigo por los molinos de viento, y antaño las vegas de los ríos por los embalses de electricidad y poblados hoy fantasmas. Todo en aras de producir una energía para la exportación, mientras, los agricultores que viven en estas tierras las ven desaparecer para el cultivo. La misma incoherencia de nuestra gente más preparada, que también emigra transformada en la energía de la fuerza de trabajo porque otros mandan en su hambre.

No es coherente tampoco que el único proyecto de producción de energía que no ha tenido la oposición de los pueblos del entorno haya sido también el único que ha fracasado. Me refiero a la biorrefinería de Barcial del Barco, donde alguien parece que reconoció que éramos dueños del hambre y la dignidad, pero no de los fondos europeos.

Como sucede con otros proyectos como Latem Aluminio, obligado a hacer un Erte con los trabajadores para recibir las subvenciones para seguir adelante con un proyecto apoyado por la gente. O con el improvisado polígono de Monfarracinos, donde no habían caído en la cuenta de que no existe un sistema de depuración de residuos, en este caso de aguas residuales.

Si en las industrias se dan estas incoherencias con nuestro hambre, en el caso de otros proyectos o servicios sucede lo mismo. Un ejemplo reciente: el lugar de más atracción turística de la provincia en el lago de Sanabria seguirá con los campings cerrados este verano.

Otro ejemplo en el ámbito cultural: el bibliobús. Después de más de 40 años de éxito, hay que cambiarlo en purita coherencia. Y además se advierte en la diputación que tiene un coste muy elevado, cercano al medio millón de euros. Tienen razón: el coste de 335 días –descontando festivos- de éxito del bibliobús con libros hasta en el último pueblo, es igual que el de tres exitosos días de Fromago y nos la dan con queso.

Admiro a las valientes gentes de Zamora que como el jornalero están a la altura de la ética de las convicciones, y también a quienes mantienen la ética de la responsabilidad mandando al menos en su coherencia.

Pero en el difícil desarrollo económico de Zamora, hay que seguir diciendo: ¡en mi hambre mando yo! ante los miserables duros o incentivos que nos dan para comprar nuestra voluntad de seguir defendiendo nuestra tierra.

