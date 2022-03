A vida o muerte

El Zamora CF afronta esta tarde una de las diez finales que le faltan para terminar la liga regular, pero esta tiene un significado especial al tratarse de un rival directo en la lucha por esa permanencia que parece haberse acercado algo tras la victoria contra el Celta B que rompió una larguísima sequía de los rojiblancos y les metió de nuevo en esa pugna por alcanzar al Athletic B en la cola de la clasificación. El equipo de Yago Iglesias no podrá contar hoy con Cordero y con otro hombre fundamental en el equipo como es Carlos Ramos, ambos sancionados, ni con Yanis que está con su selección nacional, pero recupera al también zamorano Dani Hernández para recibir a un Talavera que le precede en la clasificación y al que puede igualar a 28 puntos si le derrota esta tarde (17.00 horas) en el Ruta de la Plata

El entrenador del Talavera, Víctor Cea ha reconocido que “es una pena para nosotros en la preparación del partido el que la Selección Española sub 21 haya utilizado nuestro campo durante esta semana -ganó a Lituania 8-0 en el estadio de Talavera-, pero entendemos que es algo fantástico para la ciudad haber conseguido traer a la selección española a El Prado. Lo que no depende de nosotros, no lo atendemos e intentaremos preparar el partido contra el Zamora de la mejor manera”, dijo.

El Talavera no ha podido entrenar en su campo por este motivo, pero su técnico asegura que “este equipo no depende de dónde entrena para trabajar bien o mal. El trabajo es bueno con independencia de dónde entrene”.

Cea destaca el apoyo que su equipo tendrá en Zamora a donde se desplazarán muchos seguidores y les pide que “permitan a nuestros jugadores sentirse como si jugaran en casa y nosotros intentaremos corresponder con ese esfuerzo de la afición”. “El Zamora nos va a exigir lo máximo -añadió- porque, como local, hace las cosas muy bien. Nos va a demandar una magnífica versión, mejor que la del domingo pasado porque lo que no mejora, empeora”.

A juico de Víctor Cea, el Talavera debe de mostrar en Zamora “un compendio de lo que ya hicimos el domingo pasado contra el Bilbao Athletic (4-0), cómo lo vivió el equipo ya desde antes de salir al campo, junto a la rabia que llevamos dentro de lo que vivimos en el partido de ida contra el Zamora que sentimos como una injusticia el resultado final por los merecimientos que logramos en el campo. Eso le genera al equipo un hambre que le vendrá bien en el partido”.

“El Zamora es un equipo que quiere la posesión, que construye desde el campo propio, tiene diferentes comportamientos defensivos, en la transición tiene ciertas fortalezas y en el balón parado cuenta con bastantes recursos. No distará de lo que vimos en el partido de ida” en el que el Zamora ganó por 0-1 con gol de Baselga.

El Talavera llegará con varios jugadores recuperados respecto a la semana pasada aunque Cea tiene todavía algunas dudas. Sí estará Cristian Perales y Ernest podría estar también disponible en el Ruta de la Plata. Como es sabido, Yago Iglesias no podrá contar con el portero Jon Villanueva que ha sufrido una lesión que le tendrá parado en torno a un mes, una lesión que se produce curiosamente justo en el momento que Pau Torres está realizando una grandes actuaciones con dos penaltis parados contra el Celta B, y cuando Jon Magunagoitia parece haber superado la larga lesión que le ha tenido apartado durante gran parte de la temporada.