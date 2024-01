Ladrones asaltan cuatro iglesias de Sanabria

Las iglesias de Espadañedo, Donado, Muelas de los Caballeros y Quintanilla sufrieron importantes daños, tras los robos perpetrados en la madrugada del domingo al lunes. Los ladrones dejaron una estela de daños y desorden para llevarse nada, ni dinero ni objetos. El párroco, José Gregorio Contreras, presentaba este martes la denuncia ante la Guardia Civil y reconocía que “da tristeza ver el daño que hacen y voltearon todo”.

Solo en el santuario de Donado los daños ascienden a 3.000 euros solo en la reparación de la puerta. En interior del templo y en todos los asaltados no hay dinero. “Si entran en Quintanilla y ven que no hay dinero para qué seguir si en el resto tampoco hay nada”. El objetivo es el dinero que pueda haber en el templo y el párroco reconoce que es conocido y sabido que “no hay dinero” en los templos.

En las iglesias se abrieron los cajetines de los cepillos, los lampadarios y limosneros donde no queda dinero. El párroco señalaba además que se sacó toda la ropa de armarios y cajones. Un asalto sin sentido donde “es verdad que no se han llevado nada, no ha habido profanación aunque han abierto los sagrarios”.

Los gastos de reparación de los daños sale del poco dinero que tienen las parroquias, algunas no tienen fondos ni para reparar los destrozos en paños de puertas y cerraduras.