Dos años dando la batalla por una "sanidad pública digna" en la Zona Básica de Salud de Tábara.

El segundo aniversario de las movilizaciones de los tabareses por la sanidad ha servido para hacer un recorrido de las acciones de esta plataforma.

El día 18 de octubre del pasado año la reunión con la entonces delegada Territorial, Clara San Damián que "no sirvió más que para justificarse y decirnos que teníamos todos los servicios cubiertos. Falso. Un insulto a las personas que residimos en las Zonas Rurales" han manifestado en la movilización de este sábado en Tábara.

El presidente de la Plataforma, recuerda, cómo tras la reunión, ese mismo día, San Damián le llamó por teléfono diciendo "que no podía hacer nada al respecto, aunque entendía que teníamos razón, pues todo dependía de la Consejería de Sanidad".

La reunión con la nueva delegada, Leticia García, en diciembre del año, según el presidente de la plataforma de Tábara, ésya apuntó "era nueva en el cargo, por lo cual, tomamos nota de todo lo expuesto, y me comprometo a trasladarlo a la Consejería de Sanidad. En cuanto tenga respuesta a sus propuestas, me pondré en contacto con ustedes, y si hace falta, volveremos a reunirnos. ¡Hasta hoy! No hemos vuelto a tener noticias de ella" .

Ante esta falta de respuestas, los tabareses concentrados tienen claro que "la apuesta de la Junta de Castilla y León, va claramente dirigida a la privatización de la Sanidad Pública, para llenar los insaciables e innumerables bolsillos que les rodean a todos y cada uno de ellos. ¡Si no es así, que lo demuestren con hechos!".

Por el contrario, la plataforma destaca el comportamiento del Procurador del Común, "que siempre ha atendido nuestras quejas, enviando sus Resoluciones favorables a la Consejería de Sanidad", aunque "le han hecho caso omiso a todas sus Resoluciones, menospreciando así, toda su labor institucional".

La plataforma asegura que las movilizaciones a lo largo de estos dos años "han servido para que otras Zonas Básicas de Salud sigan la lucha, y nuestra Zona Básica de Salud no se haya visto mermada de profesionales, como ha sucedido, por ejemplo, en Sanabria, el año pasado, o en Benavente el presente año".