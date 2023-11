Exaltación del gran fruto del bosque alistano

Sejas de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabáno, se convirtió ayer, por un día, un año más, en la capital de gastronomía tradicional de la Raya de España y Portugal. Y todo ello, gracias a dos frutos del bosque que, llegando el otoño, son parte imprescindible de la más exquisita cocina rayana: las setas silvestres y las castañas.

La Fiesta de la Castaña está organizada por la Asociación Amigos del Castaño y del Medio Natural de Aliste (Asaca), que preside Volusiano Bermúdez Fernández e integra a alrededor de 160 socios, con el apoyo incondicional del pueblo de Sejas.

Tras una intempestiva noche de vientos huracanados e intensas lluvias, hacia el mediodía escampó y permito, aunque con dos horas de retraso, salir a recoger setas silvestres por los entornos del Castro y la radera de la era, con el asesoramiento del experto guía micológico alistano Felipe Alonso Garrido, natural de Mahíde de Aliste, procediéndose luego a su identificación y exposición de las recolectadas.

La gastronomía propia del otoño, en su esencia más pura, volvía a ser la gran protagonista con una comida micológica elaborada por la prestigiosa chef alistana Delfi Bermúdez, que hizo las delicias hasta de los paladares más exigentes, los cuales pudieron degustar y saborear diferentes hongos preparados como auténticos manjares culinarios. Se comenzó con unos fritos variados, para continuar con la crema de boletus o castañas y los pimientos rellenos. Se completó la degustación con una ensalada templada de otoño, el osobuco con pure de patata y castañas, para finalizar con un combinado de tartas caseras.

El centro de servicios múltiples, situado en el extrarradio urbano, junto a la travesía de la Nacional 122, favoreció en la medida de sus posibilidades la celebración de la mayoría de actividades a pesar de las inclemencias atmosféricas que regresaron durante la tarde.

Las castañas se han ganado por méritos propios, calidad y sabores, un lugar destacado dentro de la gastronomía tradicional alistana durante siglos. Sejas ha puesto su granito de arena en lo que respecta a la repostería con un concurso de postres donde durante 22 años los alistanos y alistanas amantes de los fogones y de la gastronomía han elaborado y presentado auténticas obras de arte y manjares con esmeradas presentaciones y unos exquisitos sabores.

La socarrina ha asestado este año un golpe mortal a la producción de castañas con la caída prematura de las hojas en muchos castaños y el aborto del fruto, reduciendo la producción hasta en un 50%. La primera caída fue penosa, no obstante, algunos castaños no se vieron afectados y están ofreciendo un producto de calidad. El problema llega ahora con las altas temperaturas y el exceso de humedad que no va a favorecer su conservación.

Sejas elegía al mejor castañicultor del año 2023 en un proceso abierto y sencillo donde cada castañicultor o castañicultora presentó un lote de tres kilos de castañas. El premio se otorgó a quien ofreció las castañas más grandes: menos unidades en un kilogramo. En este caso, Arsenio Lorenzo, con un lote de 34 castañas recolectadas en el término de Sejas de Aliste.

A diferencia de otros años, todos los premios del concurso de postres también cayeron en la propia localidad: El primer puesto fue para Oliva Faúndez, el segundo para Noa Gago y el tercero para Elizabeth de Casas. El elaborado por Guillermo Calvo recibió la mención a la mejor presentación.

El sector suma fuerzas en la lucha contra enfermedades y plagas

Sejas programó este año como broche de oro de la Fiesta de la Castaña la degustación gastronómica a base de productos típicos de la tierra con un guisado tradicional con carne fresca de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste con patatas cultivadas en las huertas de la Ribera. Para gustos los sabores: productos de altísima calidad y cocineros expertos en el arte culinario con los antiguos potes portugueses para cocinar al calor del fuego.

La XXII Fiesta de la Castaña contó con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora, Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Rábano (al que pertenece Sejas), Asaca, Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste, Paramio Distribuciones y Toyota Vía de la Plata. Unanimidad, compartiendo orgullo, pero también preocupación, entre los castañicultores: "Los castaños forman parte de nuestra historia y durante siglos han contribuido a la alimentación de las familias y su hacienda (animales).

Por desgracia vivimos momentos difíciles y complicados, su presente y su futuro se ven amenazados por las plagas y enfermedades del chancro, tinta, avispilla y socarrina, poniendo en peligro un producto que genera importantes ingresos en muchos pueblos. Todos, unidos, podemos y debemos trabajar unidos para salvaguardar uno de los grandes valores del patrimonio rural agroalimentario y preservarlo para las futuras generaciones".