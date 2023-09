VÍDEO | La odisea de moverse en silla de ruedas por un pueblo de la España Vaciada

El 4 de julio de 2019 María volvió a nacer. Un accidente de tráfico casi acaba con ella cuando apenas contaba 26 años; sobrevivió para contarlo, pero su vida cambió radicalmente. Varias fracturas en la pelvis y en el fémur la dejaron postrada en la cama durante los primeros 12 meses, pero a base de mucho esfuerzo, y cinco cirugías después, logró subirse a una silla de ruedas. Hoy, a sus 30 años, camina con andador, y dentro de casa comienza a atreverse a dar algunos pasos con muletas, pero la silla aún la acompaña cuando sale al mundo.

Cada una de esas salidas es una carrera de obstáculos para María, que a pesar de contar con una discapacidad reconocida del 65%, 11 puntos de movilidad reducida y un grado de dependencia de 2, no recibe ni una facilidad por parte del Ayuntamiento de su municipio, Cerecinos de Campos. Le han denegado hasta una plaza de aparcamiento para minusválidos en la calle donde vive, algo que lleva pidiendo desde agosto de 2021, más de dos años.

"Usted tiene para aparcar todo el espacio delante de su casa permanentemente. Además, este Ayuntamiento no tiene ordenanza reguladora para los aparcamientos debido a que se dispone de una amplia infraestructura viaria, especialmente en la avenida donde la interesada tiene su domicilio". Esa fue la contestación escrita por parte del Gobierno municipal, después de que el Pleno votara en contra de habilitar una plaza de minusválidos.

María vive en la avenida de Baltasar Lobo, la travesía de la antigua carretera N-VI. La joven tiene que aparcar en el arcén y colocar su silla de ruedas en uno de los carriles de circulación, con el consiguiente peligro de atropello. El suyo no es un problema de espacio, como parece entender el Ayuntamiento, sino de seguridad. Pasar del asiento del coche a la silla es una operación que lleva unos pocos minutos, y por la antigua Nacional aún pasan cada día cientos camiones que acceden a la autovía A-6 tras hacer una parada en el mesón del pueblo.

Los requerimientos del Procurador del Común a la Alcaldía para que dé una solución a la vecina con discapacidad tampoco han hecho cambiar de parecer a Jesús María Deza, que preside el Ayuntamiento de Cerecinos de Campos desde 2019. "Tiene usted que entender que hay más gente con minusvalía como la suya en el municipio, sería discriminatorio para el resto conceder a unos sí y a otros no" la plaza de aparcamiento, es otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno municipal en un escrito en el que "se da por zanjado el tema" (sic), tras las reiteradas peticiones de esta ciudadana.

Polémica en el Pleno

Pero María no se dio por vencida y se personó en el pleno ordinario de abril de 2023 con la intención de preguntar por qué le denegaban algo tan razonable. Ni siquiera llego a hacerlo: nada más iniciarse la sesión, el alcalde paralizó el pleno al percatarse de que la vecina estaba grabando vídeo. "No te he dado consentimiento para grabarme", decía Deza.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya resolvió esta controversia en 2015: cualquier ciudadano tiene derecho a recoger y difundir imágenes y sonido de las sesiones pública de los ayuntamientos, y los alcaldes no pueden ejercer la censura previa ni acudir a su derecho a la propia imagen como excusa para prohibir o impedir la grabación. El artículo 20 de la Constitución Española, que recoge el derecho comunicar o recibir libremente información veraz, prevalece sobre el artículo 18 -derecho al honor, la intimidad y la propia imagen- cuando se trata de personas que ejercen un cargo público (como son los concejales) y la imagen se capta durante un acto público. También lo dice la Ley Orgánica 1/1981 en su artículo 8. Sin embargo, el alcalde de Cerecinos llamó a la Guardia Civil, que terminó dando la razón al regidor e impidió a María continuar la grabación.

Caminar por las aceras, una carrera de obstáculos

La falta de un lugar seguro para aparcar su coche no es la única dificultad que se encuentra en con su nueva situación de minusválida. Las aceras de la avenida Baltasar Lobo son estrechas, irregulares, con bordillos sin adaptar… y ella se ve obligada a moverse por el arcén con su silla de ruedas o su andador, e incluso invadiendo la calzada para rodear los vehículos estacionados. Por eso, también ha solicitado el acondicionamiento de las aceras o, al menos, señalización horizontal para peatonalizar el arcén. Para pasar de la calzada a su casa tiene que saltar un bordillo considerable.

Tampoco en este caso ha recibido ayuda de su Ayuntamiento, que respondió a María que "en todas las obras nuevas que se hacen se van adaptando las aceras y todos los accesos facilitando la movilidad, pero adaptar todas las aceras del pueblo es un gasto inabordable".

Pero incluso las zonas que, supuestamente, han sido adaptadas, "en muchos casos no son aptas para una silla de ruedas", denuncia María, que lo ha sufrido durante los últimos años. Solo algunos de los muchos ejemplos que la vecina saca a relucir: la rampa de acceso al consultorio resbala en los días de lluvia porque el canalón descarga el agua sobre la propia rampa, y la rampa de la iglesia termina sobre la caída de un escalón, además de que la puerta del templo no está adaptada. La entrada al salón cultural sí es accesible, pero la puerta del cuarto de baño no. El acceso a las instalaciones deportivas construidas el año pasado es por una pista de tierra, que se embarra con la lluvia: imposible llegar ni en silla de ruedas ni con andador.

El alcalde: "Tenemos un presupusto limitado"

Este diario se ha puesto en contacto con Jesús María Deza, alcalde de Cerecinos, que reconoce que muchas de las aceras del pueblo no están adaptadas para personas con minusvalía, y "lo ideal sería contar con aceras más anchas", pero "somos un ayuntamiento pequeño, con un presupuesto limitado", a pesar de lo cual "poco a poco, cada vez que arreglamos una calle, tenemos en cuenta la accesibilidad" y explica que en estas fechas se está adaptando una zona de la avenida Baltasar Lobo. Eso sí, no es el tramo donde vive María.

"La plaza del pueblo ya es accesible, y los servicios más importantes como el consultorio, la farmacia o el salón cultural, también. Al Ayuntamiento se puede entrar perfectamente y, aunque no hay ascensor, la Secretaría está en la planta baja y los plenos se celebran abajo". Añade que "a menudo veo a esta señora en la plaza y en las calles del pueblo, por lo que se puede mover, de lo cual me alegro".

Respecto a la plaza de aparcamiento para minusválidos, el alcalde argumenta que en Cerecinos "no hay problemas de aparcamiento, todo el mundo aparca a la puerta de su casa, esta señorita incluida". Al tratarse de una travesía, los carriles tienen que tener un ancho mínimo y, "aunque pintáramos de azul una zona del arcén no se puede hacer un aparcamiento más ancho", pero se mostró abierto a habilitar una plaza adaptada en otra zona del municipio.

En cuanto al derecho a grabar en los plenos, Deza dice "yo soy un alcalde de un pueblo, no entiendo de leyes, me dejo asesorar por el secretario y él fue el primero en decirle a esta señora que para grabar tiene que solicitar permiso".