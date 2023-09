Teo Nieto se convierte en el cura de España con más pueblos: 43 parroquias

El Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (patrona de Aliste) acogía ayer la toma de posesión del sacerdote Teo Nieto Vicente como párroco de las Unidades de Acción Pastoral de Alcañices, Nuez, Valer y Sarracín que se suman a las que ya atendía: San Juan del Rebollar y Rabanales.

Desde hoy tiene a su cargo 43 parroquias de las 84 que componen el Arciprestazgo de Aliste y Alba, lo cual le convierte en el cura de España que desarrollará su labor evangélica, social y humana en más pueblos.

La Eucaristía contó con la presencia del vicario de la Diócesis de Zamora y representando a los ayuntamientos alistanos el presidente de la Mancomunidad Tierras de Aliste, Jesús Lorenzo Más, junto a numerosos feligreses.

Se abre una una etapa, tan incierta como esperanzadora donde Aliste, tierra y cuna de misioneros, –frailes y monjas que en los siglos XIX y XX dedicaron toda su vida a evangelizar y ayudar a los desfavorecidos en otros continentes–, recibirán ahora a jóvenes curas africanos que se formarán en Aliste para luego regresar a evangelizar África.

Un "Grupo Misionero" ayudará ahora a Teo Nieto Vicente en las iglesias de los 43 pueblos. Él será el párroco y contará con la monja sor Avelina; José Alberto Sutil Lorenzo (vicario) y Javier Prieto Prieto (diácono cooperador que irá los fines de semana: de jueves a lunes).

Ya hace tiempo que están trabajando con un grupo de laicos, "un Equipo Misionero que pretendemos sea el que anime pastoralmente nuestros pueblos". Una idea de Teo y Avelina de hace ya años: "Lo hicimos, no impulsados por la necesidad sino convencidos de que debemos construir una iglesia distinta, menos clerical, más participativa, en la que los laicos tengan su lugar de participación real".

Teo Nieto Vicente asevera que el objetivo es "conocer para amar. Una de mis grandes preocupaciones es que las personas y los pueblos se sientan acompañados, queridos, apoyados y alentados. En definitiva, tenemos que ser generadores de esperanza. Creo que debemos crear un iglesia abierta a las necesidades de las personas y de los pueblos, una iglesia comprometida".

Para Teo, "esta nueva realidad pastoral va a ser un poco complicada, distinta, pero, a su vez puede ser una oportunidad de ir consolidando el estilo pastoral que se empezó a crear en Aliste hace ya muchos años cuando un grupo de curas optó por esta tierra. Y nosotros podemos ser modelo, ejemplo para extender un estillo de Iglesia menos clerical y más participativa, una iglesia realmente sinodal. Aliste puede ser pionera y eso me ilusiona. Tengo mucho miedo, lo reconozco, de no saber hacerlo, de no llegar a lo que me debo, pero a su vez me ilusiona mucho la tarea. Amo mucho a esta tierra, a sus gentes y paisajes, y confío plenamente en la paciencia y la colaboración de todos. Me siento un alistano más".

Teo Nieto Vicente

Teo Nieto Vicente nació en 1970 en el barrio de “San Lázaro” en Zamora capital. En 1994 fue destinado a Fornillos de Aliste donde, con los párrocos Florencio Gago Rodríguez y Matías Pérez Diego, durante un año, vivió lo que fue su etapa pastoral, período en el que "sales del seminario y tomas contacto con la realidad de una manera más directa, aunque, durante el seminario los fines de semana ya salíamos a las parroquias".

Su imagen, –larga y ondulada melena con una poblada barba, mirada bondadosa–, recuerda a los feligreses más mayores la viva estampa de Jesús de Nazareth: "Como el Sagrado Corazón de Jesús que tengo yo en mi habitación", le espetó una abuela y devota alistana tras un primer contacto, recuerda, en su primera llegada: "Pobrecito, tan joven y pidiendo ya un bocadillo".

El 16 de septiembre de 1995 fue ordenado sacerdote siendo su primer destino Alcañices, donde convivió y compartió las tareas evangélicas durante tres años con el entones arcipreste de Aliste, Luis Miguel Rodríguez Herrero, llevando a su cargo Rábano, Rivas, Tola y San Juan. Tres años después, en 1998, se fue a vivir a San Juan del Rebollar, haciéndose cargo también de la Unidad de Acción Pastoral de Rabanales: en total 15 pueblos a su cargo.

Es Teo y se siente ya un alistano más, de acogida y de corazón. Sencillo y abierto –sólo verlo y tratarlo inspira bondad, confianza y humanidad en su esencia mas pura–, se ha ganado el cariño y el respeto de niños, jóvenes y mayores, hasta convertirse en uno de los curas más emblemáticos de la historia en Aliste gracias a su labor religiosa y social marcadas siempre por su humanidad. Aparte es profesor de religión en el Instituto Aliste.

José Alberto Sutil Lorenzo

José Alberto Sutil Lorenzo nació en Zamora el 12 de junio de 1979, hijo de José María, un maestro jubilado de Fradellos, y de Carmen, ama de casa toresana. Ordenado presbítero el 25 de mayo de 2006 es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontifica de Salamanca y en 2022 ofreció el Sermón del Descendimiento del Santo Entierro de Bercianos.

Alistano de Fradellos, a mucho orgullo, suele decir que "Aliste es una tierra bendecida por la gracia de Dios. Hay un sentimiento religioso natural que se palpa. Muy buenas gentes. La gente de Aliste se caracteriza por su cercanía, humildad y hospitalidad. Lo que tienen, lo dan. Son, somos, así".

El Arciprestazgo de Aliste y Alba integra a 84 parroquias con 8.326 habitantes con siete curas en activo, dos diáconos y una monja (sor Avelina): Ángel Carretero Martín (Carbajales de Alba) con Antonio Vega López de diácono cooperador, Fernando Ruiz González (Fonfría), José Manuel Rubio (Ricobayo), Marcelino Gutiérrez Pascual (Mahide), Pablo Cisneros Cisneros (Fornillos de Aliste) y Teo Nieto Vicente y José Alberto Sutil Lorenzo con Javier Prieto de diácono cooperador.